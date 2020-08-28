Лікування COVID-19 плазмою крові перехворілих демонструє позитивні результати: зниження смертності на 35%
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. У той час як лікування "ковід"-пацієнтів плазмою тих, які видужали, демонструє високі позитивні результати, на цей метод лікування "наїжджають" представники якихось груп. Такий стан справ обурює, тому що шкодить виживанню хворих. Про це на своїй сторінці в Facebook написав провідний епідеміолог, інфекціоніст, доктор медичних наук Михайло Фаворов, передає УНН.
"Я не хочу обговорювати політичні впливи та сутички під килимом. Але, коли вони шкодять виживанню хворих, я в страшному обуренні", - написав він і пояснив, що вже є дані про перевагу використання плазми крові реконвалесцентів (видужали) від COVID-19.
"Глава FDA доктор Стівен Хан визнав наявність даних про перевагу використання плазми крові реконвалесцентів (тих, що видужали) від COVID-19. У неділю президент Трамп оголосив, що федеральний уряд видав екстрений дозвіл на використання С19 - висотитражної антитільної плазми для лікування пацієнтів з коронавірусом.
Глава FDA доктор Стівен Хан підтвердив заяви Трампа і міністра охорони здоров'я Алекса Азара про зниження смертності на 35 відсотків серед осіб молодше 80 років через місяць після початку лікування плазмою на ранньому етапі хвороби", - зазначив Фаворов.
"Поліпшення виживаності на 35 відсотків - досить істотне клінічна перевага. Ми спостерігаємо великий попит на цю методику з боку лікарів по всій країні", - процитував він Азара.
Фаворов підкреслив, що в Америці вже зроблено понад 70 000 переливань, і всі відгуки "були різко позитивні".
"Але спочатку якісь люди, представники яких груп я не знаю, наїхали на цю "останню надію" у Казахстані й Киргизії. А тепер кажуть, що і ВООЗ виступає проти", - написав вчений, вказавши, що першоджерело критики методу використання плазми зі боку ВООЗ не бачив.
Як повідомляв УНН, у США дозволили переливати плазму крові перехворілих для лікування COVID-19.
При цьому, в Україні COVID-19 плазмою крові перехворілих не лікують. Про це в червні казав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Він уточнив, що дослідження такого методу лікування вже проводяться "нашими інститутами, провідними фахівцями". І коли будуть висновки, "у тому числі на основі світових досліджень", Степанов пообіцяв, що Україна теж зможе його використовувати.