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Лечение COVID-19 плазмой крови переболевших демонстрирует положительные результаты: снижении смертности на 35%

Киев • УНН

 • 15860 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В то время как лечение "ковид"-пациентов плазмой выздоровевших демонстрирует высокие положительные результаты, на этот метод лечения "наезжают" представители каких-то групп. Такое положение дел возмущает, потому что вредит выживанию больных. Об этом на своей странице в Facebook написал ведущий эпидемиолог, инфекционист, доктор медицинских наук Михаил Фаворов, передает УНН.

Лечение COVID-19 плазмой крови переболевших демонстрирует положительные результаты: снижении смертности на 35%

"Я не хочу обсуждать политические влияния и схватки под ковром. Но, когда они вредят выживанию больных, я в жутком возмущении", - написал он и пояснил, что уже есть данные о преимуществе использования плазмы крови реконвалесцентов (выздоровевших) от COVID-19.

"Глава FDA доктор Стивен Хан признал наличие данных о преимуществе использования плазмы крови реконвалесцентов (выздоровевших) от COVID-19. В воскресенье президент Трамп объявил, что федеральное правительство выдало экстренное разрешение на использование С19 - высотитражной антительной плазмы для лечения пациентов с коронавирусом.

Глава FDA доктор Стивен Хан подтвердил заявления Трампа и министра здравоохранения Алекса Азара о снижении смертности на 35 процентов среди лиц моложе 80 лет через месяц после начала лечения плазмой на раннем этапе болезни", - отметил Фаворов.

"Улучшение выживаемости на 35 процентов – довольно существенное клиническое преимущество. Мы наблюдаем большой спрос на эту методику со стороны врачей по всей стране", – процитировал он Азара.

Фаворов подчеркнул, что в Америке уже сделано более 70 000 переливаний, и все отзывы "были резко положительные".

"Но сначала какие-то люди, представители каких групп я не знаю, наехали на эту "последнюю надежду" в Казахстане и Киргизии. А теперь говорят, что и ВОЗ выступает против", - написал ученый, указав, что первоисточник критики метода использования плазмы со стороны ВОЗ не видел.

Как сообщал УНН, в США разрешили переливать плазму крови переболевших для лечения COVID-19. 

При этом, в Украине COVID-19 плазмой крови переболевших не лечат. Об этом в июне говорил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он уточнил, что исследования такого метода лечения уже проводятся "нашими институтами, ведущими специалистами". И когда будут выводы, "в том числе на основе мировых исследований", Степанов пообещал, что Украина тоже сможет его использовать.

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