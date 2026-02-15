"Лікарі без кордонів" призупинили роботу в лікарні Насера у секторі Гази через озброєних осіб у масках
Київ • УНН
Організація "Лікарі без кордонів" частково припинила діяльність у лікарні Насера в секторі Гази через присутність озброєних чоловіків у масках. Це рішення прийнято після зростання кількості випадків появи озброєних осіб та залякувань персоналу.
Міжнародна гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" (MSF) оголосила про часткове припинення своєї діяльності в лікарні Насера, що розташована у місті Хан-Юніс на території сектора Гази. Це рішення було прийнято після численних повідомлень медичного персоналу про присутність у будівлі озброєних чоловіків у масках. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Організація повідомила про призупинення всіх некритичних медичних операцій через серйозні порушення безпеки. За даними MSF, кількість випадків появи озброєних осіб у межах медичного комплексу значно зросла після встановлення жовтневого перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС. Окрім самої присутності зброї, персонал фіксує випадки залякування та обмеження доступу до окремих частин закладу, що суперечить принципам нейтральності медицини.
Ізраїль завдав авіаударів по Газі: 24 загиблих на тлі порушення режиму тиші05.02.26, 07:26 • 4561 перегляд
Представники місії наголосили, що лікарні повинні залишатися цивільними просторами, вільними від будь-якої військової активності. Хоча організація офіційно не вказує, до якого саме угруповання належать ці люди, вона вже звернулася до відповідних органів влади із вимогою забезпечити безпеку. Подібна ситуація ставить під загрозу захищений статус об'єкта згідно з міжнародним правом.
Контекст та гуманітарні наслідки для регіону
Лікарня Насера є одним із найбільших та найважливіших медичних центрів у південній частині сектора Гази, де щодня рятують сотні поранених під час війни. Протягом останніх двох років цей заклад неодноразово ставав ареною протистоянь: Ізраїль звинувачував бойовиків у використанні будівлі для своїх потреб, а самі медики повідомляли про регулярні напади невідомих озброєних груп та ополченців.
Наразі ситуація у Газі залишається напруженою, попри діючу угоду про припинення вогню. Часткове згортання роботи MSF може мати катастрофічні наслідки для місцевого населення, оскільки альтернативних медичних закладів такого рівня в регіоні майже не залишилося.
Ізраїль схвалив заходи щодо посилення контролю над Західним берегом Йордану та обмеження палестинської влади09.02.26, 03:02 • 5659 переглядiв