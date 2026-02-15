"Врачи без границ" приостановили работу в больнице Насера в секторе Газа из-за вооруженных лиц в масках
Киев • УНН
Организация "Врачи без границ" частично прекратила деятельность в больнице Насера в секторе Газа из-за присутствия вооруженных мужчин в масках. Это решение принято после роста числа случаев появления вооруженных лиц и запугиваний персонала.
Подробности
Организация сообщила о приостановке всех некритических медицинских операций из-за серьезных нарушений безопасности. По данным MSF, количество случаев появления вооруженных лиц в пределах медицинского комплекса значительно возросло после установления октябрьского перемирия между Израилем и ХАМАС. Помимо самого присутствия оружия, персонал фиксирует случаи запугивания и ограничения доступа к отдельным частям учреждения, что противоречит принципам нейтральности медицины.
Представители миссии подчеркнули, что больницы должны оставаться гражданскими пространствами, свободными от любой военной активности. Хотя организация официально не указывает, к какой именно группировке принадлежат эти люди, она уже обратилась в соответствующие органы власти с требованием обеспечить безопасность. Подобная ситуация ставит под угрозу защищенный статус объекта согласно международному праву.
Контекст и гуманитарные последствия для региона
Больница Насера является одним из крупнейших и важнейших медицинских центров в южной части сектора Газа, где ежедневно спасают сотни раненых во время войны. В течение последних двух лет это учреждение неоднократно становилось ареной противостояний: Израиль обвинял боевиков в использовании здания для своих нужд, а сами медики сообщали о регулярных нападениях неизвестных вооруженных групп и ополченцев.
Сейчас ситуация в Газе остается напряженной, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня. Частичное сворачивание работы MSF может иметь катастрофические последствия для местного населения, поскольку альтернативных медицинских учреждений такого уровня в регионе почти не осталось.
