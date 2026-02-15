"Врачи без границ" приостановили работу в больнице Насера в секторе Газа из-за вооруженных лиц в масках

Фото: AP

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) объявила о частичном прекращении своей деятельности в больнице Насера, расположенной в городе Хан-Юнис на территории сектора Газа. Это решение было принято после многочисленных сообщений медицинского персонала о присутствии в здании вооруженных мужчин в масках. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Организация сообщила о приостановке всех некритических медицинских операций из-за серьезных нарушений безопасности. По данным MSF, количество случаев появления вооруженных лиц в пределах медицинского комплекса значительно возросло после установления октябрьского перемирия между Израилем и ХАМАС. Помимо самого присутствия оружия, персонал фиксирует случаи запугивания и ограничения доступа к отдельным частям учреждения, что противоречит принципам нейтральности медицины.

Израиль нанес авиаудары по Газе: 24 погибших на фоне нарушения режима тишины

Представители миссии подчеркнули, что больницы должны оставаться гражданскими пространствами, свободными от любой военной активности. Хотя организация официально не указывает, к какой именно группировке принадлежат эти люди, она уже обратилась в соответствующие органы власти с требованием обеспечить безопасность. Подобная ситуация ставит под угрозу защищенный статус объекта согласно международному праву.

Контекст и гуманитарные последствия для региона

Больница Насера является одним из крупнейших и важнейших медицинских центров в южной части сектора Газа, где ежедневно спасают сотни раненых во время войны. В течение последних двух лет это учреждение неоднократно становилось ареной противостояний: Израиль обвинял боевиков в использовании здания для своих нужд, а сами медики сообщали о регулярных нападениях неизвестных вооруженных групп и ополченцев.

Сейчас ситуация в Газе остается напряженной, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня. Частичное сворачивание работы MSF может иметь катастрофические последствия для местного населения, поскольку альтернативных медицинских учреждений такого уровня в регионе почти не осталось.

Израиль одобрил меры по усилению контроля над Западным берегом реки Иордан и ограничению палестинской власти