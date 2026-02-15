$42.990.00
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 14103 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 15815 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 16494 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 17097 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 16960 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14473 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14922 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14882 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14327 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 75620 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 119185 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
"Врачи без границ" приостановили работу в больнице Насера в секторе Газа из-за вооруженных лиц в масках

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Организация "Врачи без границ" частично прекратила деятельность в больнице Насера в секторе Газа из-за присутствия вооруженных мужчин в масках. Это решение принято после роста числа случаев появления вооруженных лиц и запугиваний персонала.

"Врачи без границ" приостановили работу в больнице Насера в секторе Газа из-за вооруженных лиц в масках
Фото: AP

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) объявила о частичном прекращении своей деятельности в больнице Насера, расположенной в городе Хан-Юнис на территории сектора Газа. Это решение было принято после многочисленных сообщений медицинского персонала о присутствии в здании вооруженных мужчин в масках. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Организация сообщила о приостановке всех некритических медицинских операций из-за серьезных нарушений безопасности. По данным MSF, количество случаев появления вооруженных лиц в пределах медицинского комплекса значительно возросло после установления октябрьского перемирия между Израилем и ХАМАС. Помимо самого присутствия оружия, персонал фиксирует случаи запугивания и ограничения доступа к отдельным частям учреждения, что противоречит принципам нейтральности медицины.

Израиль нанес авиаудары по Газе: 24 погибших на фоне нарушения режима тишины05.02.26, 07:26 • 4561 просмотр

Представители миссии подчеркнули, что больницы должны оставаться гражданскими пространствами, свободными от любой военной активности. Хотя организация официально не указывает, к какой именно группировке принадлежат эти люди, она уже обратилась в соответствующие органы власти с требованием обеспечить безопасность. Подобная ситуация ставит под угрозу защищенный статус объекта согласно международному праву.

Контекст и гуманитарные последствия для региона

Больница Насера является одним из крупнейших и важнейших медицинских центров в южной части сектора Газа, где ежедневно спасают сотни раненых во время войны. В течение последних двух лет это учреждение неоднократно становилось ареной противостояний: Израиль обвинял боевиков в использовании здания для своих нужд, а сами медики сообщали о регулярных нападениях неизвестных вооруженных групп и ополченцев.

Сейчас ситуация в Газе остается напряженной, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня. Частичное сворачивание работы MSF может иметь катастрофические последствия для местного населения, поскольку альтернативных медицинских учреждений такого уровня в регионе почти не осталось.

Израиль одобрил меры по усилению контроля над Западным берегом реки Иордан и ограничению палестинской власти09.02.26, 03:02 • 5659 просмотров

Степан Гафтко

