Лікар про важливість масового тестування на "ковід": "не розумію, чому Україна досі цього не зробила"

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 151666 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 105856 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 98592 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 106670 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 126889 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137952 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221771 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216133 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186638 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176213 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−2°
3.6м/с
74%
Популярнi новини

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 48140 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 154892 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29914 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 46120 перегляди

Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: один загиблий, п’ятеро постраждалих

18:01 • 16304 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 151663 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 154957 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 278617 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 302614 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 385482 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 46163 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29959 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 48187 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50971 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126372 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Лікар про важливість масового тестування на "ковід": "не розумію, чому Україна досі цього не зробила"

Київ • УНН

 • 21240 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Доступне та масове тестування на "ковід", передусім, серед груп ризику, єдине, що сьогодні може допомогти державі контролювати ситуацію з захворюваністю і боротися з епідемією. Таку думку в коментарі УНН висловив інфекціоніст Ігор Марков.

Лікар про важливість масового тестування на "ковід": "не розумію, чому Україна досі цього не зробила"

За його словами, він не розуміє, чому досі масового тестування не відбувається в Україні, і чому ІФА-тести для працівників сфери освіти перед стартом нового навчального року, інших контактних груп ризику так і не стали безплатними.

"Я вважаю, що в нормальній цивілізованій країні, необхідно тестування на безкоштовній основі. І не тільки для школярів, студентів, вчителів, лікарів, для журналістів теж. Тобто для всіх тих, хто на "передовій". Але на жаль, Україна, мабуть, до цього не дотягує", - говорить лікар.

За словами Маркова, скринінг краще проводити з допомогою ІФА-тестів, а при наявності підозри підтверджувати діагноз потрібно ПЛР-тестом.

"Ось ми зараз тестуємо пацієнтів методом ІФА, і приблизно з 20 людей, ознаки перенесеного зараження - хворів 1. Це дуже цікаво. А решта 19 виробили імунітет, не хворіючи з симптомами", - уточнив лікар.

Медик розповів, що в Америці і країнах Європи сьогодні створюють "ковід"-паспорт людини.

"Його отримують ті, у кого будуть антитіла до вірусу, і це - "вільна зона". Вони можуть вільно переміщатися, працевлаштуватися, контактувати, не вдягати маски, ходити в публічні місця, на заходи масові", - пояснив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські ІФА-тести належать до одних з найкращих у світі

Нагадаємо, медики відзначають, що без ІФА-скринінгу Україна не в змозі спрогнозувати "ковід"-ситуацію. Понад те, ігнорування ІФА-досліджень і виявлення контактних осіб є причинами значного погіршення коронавірусної "картини" в Україні.

Як повідомляв УНН, ще в червні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував проведення в Україні масового ІФА-скринінгу для виявлення антитіл до "ковід" у населення. Тоді він говорив, що в офіційну статистику України не потрапляють ті особи, які хворіють безсимптомно. Окрім того, Ляшко сказав, що в середньому в Україні можливо потенційно хворіють 132 тис. осіб.

Однак, з плином двох місяців обіцяне Ляшком масове ІФА-тестування населення на COVID-19 в Україні так і не почалося. Навпаки, міста сьогодні звітують про наднизькі показники проведення цього дослідження.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81