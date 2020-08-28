Лікар про важливість масового тестування на "ковід": "не розумію, чому Україна досі цього не зробила"

За його словами, він не розуміє, чому досі масового тестування не відбувається в Україні, і чому ІФА-тести для працівників сфери освіти перед стартом нового навчального року, інших контактних груп ризику так і не стали безплатними.

"Я вважаю, що в нормальній цивілізованій країні, необхідно тестування на безкоштовній основі. І не тільки для школярів, студентів, вчителів, лікарів, для журналістів теж. Тобто для всіх тих, хто на "передовій". Але на жаль, Україна, мабуть, до цього не дотягує", - говорить лікар.

За словами Маркова, скринінг краще проводити з допомогою ІФА-тестів, а при наявності підозри підтверджувати діагноз потрібно ПЛР-тестом.

"Ось ми зараз тестуємо пацієнтів методом ІФА, і приблизно з 20 людей, ознаки перенесеного зараження - хворів 1. Це дуже цікаво. А решта 19 виробили імунітет, не хворіючи з симптомами", - уточнив лікар.

Медик розповів, що в Америці і країнах Європи сьогодні створюють "ковід"-паспорт людини.

"Його отримують ті, у кого будуть антитіла до вірусу, і це - "вільна зона". Вони можуть вільно переміщатися, працевлаштуватися, контактувати, не вдягати маски, ходити в публічні місця, на заходи масові", - пояснив він.

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Нагадаємо, медики відзначають, що без ІФА-скринінгу Україна не в змозі спрогнозувати "ковід"-ситуацію. Понад те, ігнорування ІФА-досліджень і виявлення контактних осіб є причинами значного погіршення коронавірусної "картини" в Україні.

Як повідомляв УНН, ще в червні головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував проведення в Україні масового ІФА-скринінгу для виявлення антитіл до "ковід" у населення. Тоді він говорив, що в офіційну статистику України не потрапляють ті особи, які хворіють безсимптомно. Окрім того, Ляшко сказав, що в середньому в Україні можливо потенційно хворіють 132 тис. осіб.

Однак, з плином двох місяців обіцяне Ляшком масове ІФА-тестування населення на COVID-19 в Україні так і не почалося. Навпаки, міста сьогодні звітують про наднизькі показники проведення цього дослідження.