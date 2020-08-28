Врач о важности массового тестирования на “ковид”: “не понимаю, почему Украина до сих пор этого не сделала”

По его словам, он не понимает, почему до сих пор массового тестирования не происходит в Украине, и почему ИФА-тесты для работников сферы образования перед стартом нового учебного года, других контактных групп риска так и не стали бесплатными.

“Я считаю, что в нормальной цивилизованной стране, необходимо тестирование на бесплатной основе. И не только для школьников, студентов, учителей, врачей, для журналистов тоже. То есть для всех тех, кто на "переднем крае“. Но к сожалению, Украина, видимо, до этого не дотягивает”, — говорит врач.

По словам Маркова, скрининг лучше проводить з помощью ІФА-тестов, а при наличии подозрения подтверждать диагноз нужно ПЦР-тестом.

“Вот мы сейчас тестируем пациентов методом ИФА, и примерно из 20 людей, признаки перенесенного заражения — болел 1. Это очень интересно. А остальные 19 выработали иммунитет, не болея с симптомами”, — уточнил врач.

Медик рассказал, что в Америке и странах Европы сегодня создают “ковид”-паспорт человека.

“Его получают те, у кого будут антитела к вирусу, и это — "свободная зона“. Они могут свободно перемещаться, трудоустраиваться, контактировать, не одевать маски, ходить в публичные места, мероприятия массовые”, — пояснил он.

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Напомним, медики отмечают, что без ИФА-скрининга Украина не в состоянии спрогнозировать “ковид”-ситуацию. Более того, игнорирование ИФА-исследований и выявления контактных лиц являются причинами значительного ухудшения коронавирусной “картины” в Украине.

Как сообщал УНН, еще в июне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение в Украине массового ИФА-скрининга для выявления антител к “ковид” у населения. Тогда он говорил, что в официальную статистику Украины не попадают те лица, которые болеют бессимптомно. Кроме того, Ляшко сказал, что в среднем в Украине возможно потенциально болеют 132 тыс. человек.

Однако, с течением двух месяцев обещанное Ляшко массовое ИФА-тестирование населения на COVID-19 в Украине так и не началось. Напротив, города сегодня отчитываются о сверхнизких показателях проведения этого исследования.