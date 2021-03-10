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Лікар-інфекціоніст розповів про особливості вакцини Covishield

Лікар-інфекціоніст розповів про особливості вакцини Covishield

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Чому Covishield і AstraZeneca — це одна й та сама вакцина, наскільки її дія ефективна, та як відбувається її виробництво, у коментарі УНН розповів лікар-інфекціоніст і доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

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Цитата:

“Вакцина на сьогодні, якщо говорити про Covishield, продемонструвала високу імуногенність. Тобто, коли продукт випущений за ліцензією, за тією самою технологією, був перевірений на предмет формування імунної відповіді — то ця імунна відповідь є такою самою, як і для еталонної вакцини, якою була створена AstraZeneca у співпраці з інститутом Оксфорда. Говорити про те, що є підстави вважати Covishield не такою ефективною, абсолютно не можливо”, — зазначив Лапій.

Деталі

Інфекціоніст також пояснив, що зараз у безлічі країн на виробничих майданчиках випускається AstraZeneca за ліцензією та з дотриманням всіх технологічних вимог.

“Сьогодні компанія-розробник AstraZeneca має близько 20 виробничих ділянок у світі. Вони знаходяться у різних країнах і випускають вакцину за ліцензійними угодами. Якщо говорити про виробничі ділянки, які знаходяться у Південній Кореї, та виробничу ділянку, яка знаходиться в Індії — у Серум Інституті, то вакцини, які випускаються на даних виробничих ділянках, також були схвалені ВООЗ для екстреного використання. Зокрема, вакцина Covishield пройшла реєстрацію в Канаді: 26 лютого регуляторний орган Канади схвалив її. І згодом вакцина Covishield була дозволена до використання у Великій Британії”, — розповів Лапій.

Стосовно різниці між Covishield і AstraZeneca, то інфекціоніст запевнив, що це ідентична вакцина, яка ефективно протистоїть COVID-19, а за її якістю стежить ціла низка контрольних органів.

“Ми розуміємо, що це ліцензований продукт, який випускається за дозволом, де потрібно дотримуватися стандартів. Але якщо говорити про випуск на потужностях Серум Інституту в Індії — там є ще і додаткові контролюючі органи, зокрема ВООЗ, яка стежить за дотриманням технології виробництва”, — наголосив він.

Вакцинація в Україні COVISHIELD

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж, вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні, оскільки перша є тільки ліцензійною назвою при виробництві в Індії.

Аналогічні дані містяться в офіційному реєстрі Канади: “Вакцини AstraZeneca COVID-19 (виробляється AstraZeneca) і COVISHIELD (виробляються Інститутом сироваток Індії) є рекомбінантними вакцинами ChAdOx1-S, розробленими Оксфордським університетом і AstraZeneca. Інформація про якість, представлена як SIIPL, так і AstraZeneca, підтвердила висновок Міністерства охорони здоров’я Канади про те, що вакцини COVISHIELD і AstraZeneca COVID-19 дуже схожі за виробничим процесом, контролем у процесі та критичними характеристиками якості”.

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