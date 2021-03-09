Імунолог: незначна побічна реакція на будь-яке щеплення - це адекватна імунна відповідь організму
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Будь-яка вакцина може давати незначні побічні ефекти, такі як почервоніння в зоні щеплення, легкий біль, невисоку температуру. Чому це нормально та не вартує хвилювання, УНН пояснив кандидат біологічних наук, імунолог Лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. Лук’янової Борис Донськой.
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“Будь-яка вакцина може давати побічні ефекти, такі як почервоніння в зоні уколу, легкий біль, невисоку температуру. І це є адекватна реакція, якої не слід боятися. Якщо ви зробите просто укол звичайною медичною голкою 100 людям, то у когось будуть відчуття болю в місці уколу цілу добу, а у когось буде почервоніння. Я думаю, що один зі ста навіть почуватиме себе зле. Тому це абсолютно прийнятна реакція, в залежності від людини, їхньої чутливості, нервової системи та стабільності. Це так і називається — побічні ефекти, які зустрічаються часто. Тобто у більше, ніж 5%”, — розповів імунолог.
Деталі
За словами Донського така реакція навіть може бути не у відповідь на вакцину, а на лише сам укол у місці щеплення.
“Це просто людина так відреагувала на укол, можливо, на якісь компоненти препарату. І кожна людина реагує з певними особливостями. Це як щеплення від усього. Навіть якщо взяти голку й уколоти у м’яз один мл фізрозчину, повірте, один зі 100 буде казати, що у нього страшенна побочка пішла”, — зауважив імунолог.
Доповнення
Нагадаємо, за інформацією МОЗ зі 19 118 осіб, які отримали щеплення від COVID-19, надійшло 185 скарг на незначні побічні ефекти: від почервоніння шкіри до невисокого підвищення температури.
“Жодних важких наслідків від вакцинації при здійсненні в Україні майже 20 тис. щепленнях не зафіксовано. У нас був лише один випадок, коли потребувала догляду медичних працівників людина, яка вакцинувалась. У неї декілька днів була підвищена температура. Але це було протягом двох діб, і після того температура зайшла в рамки звичайної і людина повернулась до свого нормального життя”, — розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Вакцинація в Україні COVISHIELD
Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні, оскільки перша є тільки ліцензійною назвою при виробництві в Індії.
Аналогічні дані містяться в офіційному реєстрі Канади: “Вакцини AstraZeneca COVID-19 (виробляється AstraZeneca) і COVISHIELD (виробляються Інститутом сироваток Індії) є рекомбінантними вакцинами ChAdOx1-S, розробленими Оксфордським університетом і AstraZeneca. Інформація про якість, представлена як SIIPL, так і AstraZeneca, підтвердила висновок Міністерства охорони здоров’я Канади про те, що вакцини COVISHIELD і AstraZeneca COVID-19 дуже схожі за виробничим процесом, контролем в процесі та критичними характеристиками якості”.