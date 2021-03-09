Імунолог: незначна побічна реакція на будь-яке щеплення - це адекватна імунна відповідь організму

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“Будь-яка вакцина може давати побічні ефекти, такі як почервоніння в зоні уколу, легкий біль, невисоку температуру. І це є адекватна реакція, якої не слід боятися. Якщо ви зробите просто укол звичайною медичною голкою 100 людям, то у когось будуть відчуття болю в місці уколу цілу добу, а у когось буде почервоніння. Я думаю, що один зі ста навіть почуватиме себе зле. Тому це абсолютно прийнятна реакція, в залежності від людини, їхньої чутливості, нервової системи та стабільності. Це так і називається — побічні ефекти, які зустрічаються часто. Тобто у більше, ніж 5%”, — розповів імунолог.

Деталі

За словами Донського така реакція навіть може бути не у відповідь на вакцину, а на лише сам укол у місці щеплення.

“Це просто людина так відреагувала на укол, можливо, на якісь компоненти препарату. І кожна людина реагує з певними особливостями. Це як щеплення від усього. Навіть якщо взяти голку й уколоти у м’яз один мл фізрозчину, повірте, один зі 100 буде казати, що у нього страшенна побочка пішла”, — зауважив імунолог.

Доповнення

Нагадаємо, за інформацією МОЗ зі 19 118 осіб, які отримали щеплення від COVID-19, надійшло 185 скарг на незначні побічні ефекти: від почервоніння шкіри до невисокого підвищення температури.

“Жодних важких наслідків від вакцинації при здійсненні в Україні майже 20 тис. щепленнях не зафіксовано. У нас був лише один випадок, коли потребувала догляду медичних працівників людина, яка вакцинувалась. У неї декілька днів була підвищена температура. Але це було протягом двох діб, і після того температура зайшла в рамки звичайної і людина повернулась до свого нормального життя”, — розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Вакцинація в Україні COVISHIELD

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні, оскільки перша є тільки ліцензійною назвою при виробництві в Індії.

Аналогічні дані містяться в офіційному реєстрі Канади: “Вакцини AstraZeneca COVID-19 (виробляється AstraZeneca) і COVISHIELD (виробляються Інститутом сироваток Індії) є рекомбінантними вакцинами ChAdOx1-S, розробленими Оксфордським університетом і AstraZeneca. Інформація про якість, представлена як SIIPL, так і AstraZeneca, підтвердила висновок Міністерства охорони здоров’я Канади про те, що вакцини COVISHIELD і AstraZeneca COVID-19 дуже схожі за виробничим процесом, контролем в процесі та критичними характеристиками якості”.