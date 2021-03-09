Иммунолог: незначительная побочная реакция на любое прививка - это адекватный иммунный ответ организма

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“Любая вакцина может давать побочные эффекты, такие как покраснение в зоне укола, легкая боль, невысокая температура. И это адекватная реакция, которой не следует бояться. Если вы сделаете просто укол обычной медицинской иглой 100 людям, то у кого-то будут ощущения боли в месте укола целые сутки, а у кого будет покраснения. Я думаю, что один из ста даже будет чувствовать себя плохо. Поэтому это абсолютно приемлемая реакция, в зависимости от человека, их чувствительности, нервной системы и стабильности. Это так и называется — побочные эффекты, которые встречаются часто. То есть у более чем 5%”, — рассказал иммунолог.

Детали

По словам Донского такая реакция даже может быть не в ответ на вакцину, а на только сам укол в месте прививки.

“Это просто человек так отреагировал на укол, возможно, на какие-то компоненты препарата. И каждый человек реагирует с определенными особенностями. Это как прививка от всего. Даже если иглу и уколоть в мышцу один мл физраствора, поверьте, один из 100 будет говорить, что у него страшная побочка пошла”, — отметил иммунолог.

Дополнение

Напомним, по информации Минздрава с 19 118 человек, которые получили прививки от COVID-19 поступило 185 жалоб на незначительные побочные эффекты: от покраснения кожи до невысокого повышения температуры.

“Никаких тяжелых последствий вакцинации при осуществлении в Украине почти 20 тыс. прививок не зафиксировано. У нас был только один случай, когда нуждался в уходе медицинских работников человек, который вакцинировался. У нее несколько дней была повышенная температура. Но это было на протяжении двух суток, и после того температура зашла в рамки обычной и человек вернулся к своей нормальной жизни”, — рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Вакцинация в Украине COVISHIELD

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны, поскольку первая является только лицензионным названием при производстве в Индии.

Аналогичные данные содержатся в официальном реестре Канады: “Вакцины AstraZeneca COVID-19 (производится AstraZeneca) и COVISHIELD (производятся Институтом сывороток Индии) являются рекомбинантными вакцинами ChAdOx1-S, разработанными Оксфордским университетом и AstraZeneca. Информация о качестве, представленная как SIIPL, так и AstraZeneca, подтвердила заключение Министерства здравоохранения Канады о том, что вакцины COVISHIELD и AstraZeneca COVID-19 очень похожи по производственным процессам, контролю в процессе и критическими характеристиками качества”.