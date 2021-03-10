Врач-инфекционист рассказал об особенностях вакцины Covishield

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"Вакцина сегодня, если говорить о Covishield, продемонстрировала высокую иммуногенность. То есть, когда продукт выпущен по лицензии, по той же технологии, был проверен на предмет формирования иммунного ответа - то этот иммунный ответ является таким же, как и для эталонной вакцины, которой была создана AstraZeneca в сотрудничестве с институтом Оксфорда. Говорить о том, что есть основания считать Covishield не такой эффективной, абсолютно невозможно", - отметил Лапий.

Детали

Инфекционист также пояснил, что сейчас во множестве стран на производственных площадках выпускается AstraZeneca по лицензии и с соблюдением всех технологических требований.

"Сегодня компания-разработчик AstraZeneca имеет около 20 производственных участков в мире. Они находятся в разных странах и выпускают вакцину по лицензионным соглашениям. Если говорить о производственных участках, которые находятся в Южной Корее, и производственный участок, который находится в Индии - в Серум Институте, то вакцины, которые выпускаются на данных производственных участках, также были одобрены ВОЗ для экстренного использования. В частности, вакцина Covishield прошла регистрацию в Канаде: 26 февраля регуляторный орган Канады одобрил ее. И позже вакцина Covishield была разрешена к использованию в Великобритании", - рассказал Лапий.

Относительно разницы между Covishield и AstraZeneca, то инфекционист заверил, что это идентичная вакцина, которая эффективно противостоит COVID-19, а за ее качеством следит целый ряд контрольных органов.

"Мы понимаем, что это лицензированный продукт, который выпускается по разрешению, где нужно соблюдать стандарты. Но если говорить о выпуске на мощностях Серум Института в Индии - там есть еще и дополнительные контролирующие органы, в частности ВОЗ, которая следит за соблюдением технологии производства", - подчеркнул он.

Вакцинация в Украине COVISHIELD

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же, вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что вакцины от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 идентичны, поскольку первая является только лицензионным названием при производстве в Индии.

Аналогичные данные содержатся в официальном реестре Канады: "Вакцины AstraZeneca COVID-19 (производится AstraZeneca) и COVISHIELD (производятся Институтом сывороток Индии) являются рекомбинантными вакцинами ChAdOx1-S, разработанными Оксфордским университетом и AstraZeneca. Информация о качестве, представленная как SIIPL, так и AstraZeneca, подтвердила заключение Министерства здравоохранения Канады о том, что вакцины COVISHIELD и AstraZeneca COVID-19 очень похожи по производственным процессам, контролю в процессе и критическим характеристикам качества".