Лікар-епідеміолог розповіла про ризики виникнення мавпячої віспи в Україні

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 46327 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 80819 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 89207 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 99140 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 96092 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 86870 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 91598 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 239069 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 150658 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172828 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.8 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 60688 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 96188 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 123398 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 116765 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 77644 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 51201 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 239048 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 511210 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 459762 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 664839 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 21971 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 37289 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 77644 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 123398 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 117709 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Лікар-епідеміолог розповіла про ризики виникнення мавпячої віспи в Україні

Лікар-епідеміолог розповіла про ризики виникнення мавпячої віспи в Україні

Київ • УНН

 • 230201 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Відсутність авіасполучення з Україною знижує швидкість поширенні хвороби, але загалом не зменшує ризик її спалаху. Про це в коментарі УНН повідомила лікар-епідеміолог Людмила Мухарська.

Цитата

«Україна не ізольована від іншого світу. Більше того, українці зараз активно мігрують в ті країни, де реєструються випадки зараження мавпячою віспою, тож такий ризик існує. Крім того, ВООЗ оголосила дану ситуацію надзвичайною, що має міжнародне значення. Це говорить про те, що ВООЗ бачить ризик поширення інфекції не лише серед країн, а і всередині країни. Зараз ми вже спостерігаємо локальне інфікування», – повідомила Мухарська.

Деталі

Проте, за словами лікаря, відсутність в Україні авіасполучення дещо зменшує ризики поширення інфекції. Адже швидке переміщення людей між різними країнами та континентами дозволяє швидко поширювати і збудники хвороб. Саме з авіасполученнями з’являються інфекції в країнах, де немає джерела поширення збудника хвороби.

«В Україні немає джерела мавпячої віспи, бо немає мавп, що є хазяївами даного збудниками. Тобто для нас це не притаманна хвороба. А значить, ми не маємо природний захист від даної інфекції. Тож якщо з’являється один випадок, інфекція локально починає розповсюджуватися серед незахищеного населення. Відсутність авіасполучення зменшує ризики такого поширення», – зазначила епідеміолог.

Мавпяча віспа – відома інфекція. Раніше вона в основному передавалася від тварин людині. Проте сьогодні вже зареєстровані тисячі випадків передачі від людини до людини.

«Учені вивчають цю ситуацію, бо дійсно з'явилися певні відмінності. Адже останні декілька місяців реєструється зростання захворювання вже безпосередньо в країнах, яким не притаманний збудник. Такого не було попередні декілька десятиліть. Тож це питання вивчається, і цілком можливо, що відбулися певні мутації. Оскільки це вірус, а вірус може мутувати», – повідомила Мухарська.

Лікар зазначає, що при підозрі на мавпячу віспу чи в цілому на погане самопочуття, варто невідкладно і обов’язково звернутися до лікаря.

«Обов'язково треба звернутися до лікаря, якщо є підозра на захворювання, чи якщо в оточенні є хвора людина. Окрім того, це той випадок, коли хвору людину треба повністю ізолювати і таким чином убезпечити від інфекції тих, хто знаходиться поряд», – говорить епідеміолог.

Доповнення

В Іспанії зареєстровано першу в Європі смерть від мавпячої віспи.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,883.07