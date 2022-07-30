Лікар-епідеміолог розповіла про ризики виникнення мавпячої віспи в Україні

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«Україна не ізольована від іншого світу. Більше того, українці зараз активно мігрують в ті країни, де реєструються випадки зараження мавпячою віспою, тож такий ризик існує. Крім того, ВООЗ оголосила дану ситуацію надзвичайною, що має міжнародне значення. Це говорить про те, що ВООЗ бачить ризик поширення інфекції не лише серед країн, а і всередині країни. Зараз ми вже спостерігаємо локальне інфікування», – повідомила Мухарська.

Деталі

Проте, за словами лікаря, відсутність в Україні авіасполучення дещо зменшує ризики поширення інфекції. Адже швидке переміщення людей між різними країнами та континентами дозволяє швидко поширювати і збудники хвороб. Саме з авіасполученнями з’являються інфекції в країнах, де немає джерела поширення збудника хвороби.

«В Україні немає джерела мавпячої віспи, бо немає мавп, що є хазяївами даного збудниками. Тобто для нас це не притаманна хвороба. А значить, ми не маємо природний захист від даної інфекції. Тож якщо з’являється один випадок, інфекція локально починає розповсюджуватися серед незахищеного населення. Відсутність авіасполучення зменшує ризики такого поширення», – зазначила епідеміолог.

Мавпяча віспа – відома інфекція. Раніше вона в основному передавалася від тварин людині. Проте сьогодні вже зареєстровані тисячі випадків передачі від людини до людини.

«Учені вивчають цю ситуацію, бо дійсно з'явилися певні відмінності. Адже останні декілька місяців реєструється зростання захворювання вже безпосередньо в країнах, яким не притаманний збудник. Такого не було попередні декілька десятиліть. Тож це питання вивчається, і цілком можливо, що відбулися певні мутації. Оскільки це вірус, а вірус може мутувати», – повідомила Мухарська.

Лікар зазначає, що при підозрі на мавпячу віспу чи в цілому на погане самопочуття, варто невідкладно і обов’язково звернутися до лікаря.

«Обов'язково треба звернутися до лікаря, якщо є підозра на захворювання, чи якщо в оточенні є хвора людина. Окрім того, це той випадок, коли хвору людину треба повністю ізолювати і таким чином убезпечити від інфекції тих, хто знаходиться поряд», – говорить епідеміолог.

Доповнення

В Іспанії зареєстровано першу в Європі смерть від мавпячої віспи.