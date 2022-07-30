Врач-эпидемиолог рассказала о рисках возникновения обезьяньей оспы в Украине

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«Украина не изолирована от другого мира. Более того, украинцы сейчас активно мигрируют в те страны, где регистрируются случаи заражения обезьяньей оспой, так что такой риск существует. Кроме того, ВОЗ объявила данную ситуацию чрезвычайной, что имеет международное значение. Это говорит о том, что ВОЗ видит риск распространения инфекции не только среди стран, но и внутри страны. Сейчас мы уже наблюдаем локальное инфицирование», – сообщила Мухарская.

Детали

Однако, по словам врача, отсутствие в Украине авиасообщения несколько уменьшает риски распространения инфекции. Ведь быстрое перемещение людей между разными странами и континентами позволяет быстро распространять и возбудители болезней. Именно с авиасообщениями появляются инфекции в странах, где нет источника распространения возбудителя болезни.

«В Украине нет источника обезьяньей оспы, потому что нет обезьян, являющихся хозяевами данного возбудителями. То есть для нас это не свойственная болезнь. А значит, у нас нет естественной защиты от данной инфекции. Так что если появляется один случай, инфекция локально начинает распространяться среди незащищенного населения. Отсутствие авиасообщения уменьшает риски такого распространения», – отметила эпидемиолог.

Обезьянья оспа – известная инфекция. Раньше она в основном передавалась от животных человеку. Однако сегодня уже зарегистрированы тысячи случаев передачи от человека человеку.

«Ученые изучают эту ситуацию, потому что действительно появились определенные отличия. Ведь последние несколько месяцев регистрируется рост заболевания уже непосредственно в странах, которым не свойствен возбудитель. Такого не было несколько десятилетий. Поэтому этот вопрос изучается, и вполне возможно, что произошли определенные мутации. Поскольку это вирус, а вирус может мутировать», – сообщила Мухарская.

Врач отмечает, что при подозрении на обезьянью оспу или в целом на плохое самочувствие следует немедленно и обязательно обратиться к врачу.

«Обязательно нужно обратиться к врачу, если есть подозрение на заболевание, или если в окружении есть больной человек. Кроме того, это тот случай, когда больного человека нужно полностью изолировать и таким образом обезопасить от инфекции находящихся рядом», – говорит эпидемиолог.

Дополнение

В Испании зарегистрировано первую в Европе смерть от обезьяньей оспы.