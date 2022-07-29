В Испании подтвердили первую смерть от обезьяньей оспы

Детали

Министерство здравоохранения подтвердило первую смерть в Испании от оспы обезьян, заражение которой по состоянию на эту пятницу в стране было зарегистрировано в общей сложности 4298 подтвержденных случаев, согласно данным Национальной сети эпидемиологического надзора (RENAVE).

В частности, из общего количества подтвержденных случаев более 4000 мужчины и только 64 женщины, а возраст колебался от 10 месяцев до 88 лет со средним возрастом 37 лет.

Согласно этим данным, 3458 были мужчинами, которые имели секс с мужчинами (из тех пациентов, по которым доступна такая информация). Также доступна информация о наиболее вероятном механизме передачи в 2253 случаях, 82,1% – из-за тесного контакта в контексте половых отношений и 10,5% – из-за тесного контакта.

В Мадриде зафиксировано наибольшее количество случаев заражения — 1656 человек, за ним следуют Каталония — 1406 человек и Андалусия — 498 человек.

Напомним

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