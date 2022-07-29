В Испании подтвердили первую смерть от обезьяньей оспы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В Испании зарегистрировали первый случай смерти от обезьяньей оспы. В настоящее время в стране 4298 подтвержденных случаев, большинство из них у мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой испанское издание на El Mundo.
Детали
Министерство здравоохранения подтвердило первую смерть в Испании от оспы обезьян, заражение которой по состоянию на эту пятницу в стране было зарегистрировано в общей сложности 4298 подтвержденных случаев, согласно данным Национальной сети эпидемиологического надзора (RENAVE).
В частности, из общего количества подтвержденных случаев более 4000 мужчины и только 64 женщины, а возраст колебался от 10 месяцев до 88 лет со средним возрастом 37 лет.
Согласно этим данным, 3458 были мужчинами, которые имели секс с мужчинами (из тех пациентов, по которым доступна такая информация). Также доступна информация о наиболее вероятном механизме передачи в 2253 случаях, 82,1% – из-за тесного контакта в контексте половых отношений и 10,5% – из-за тесного контакта.
В Мадриде зафиксировано наибольшее количество случаев заражения — 1656 человек, за ним следуют Каталония — 1406 человек и Андалусия — 498 человек.
Напомним
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