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В Испании подтвердили первую смерть от обезьяньей оспы

В Испании подтвердили первую смерть от обезьяньей оспы

Киев • УНН

 • 296979 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В Испании зарегистрировали первый случай смерти от обезьяньей оспы. В настоящее время в стране 4298 подтвержденных случаев, большинство из них у мужчин. Об этом сообщает УНН со ссылкой испанское издание на El Mundo.

Детали

Министерство здравоохранения подтвердило первую смерть в Испании от оспы обезьян, заражение которой по состоянию на эту пятницу в стране было зарегистрировано в общей сложности 4298 подтвержденных случаев, согласно данным Национальной сети эпидемиологического надзора (RENAVE).

В частности, из общего количества подтвержденных случаев более 4000 мужчины и только 64 женщины, а возраст колебался от 10 месяцев до 88 лет со средним возрастом 37 лет.

Согласно этим данным, 3458 были мужчинами, которые имели секс с мужчинами (из тех пациентов, по которым доступна такая информация). Также доступна информация о наиболее вероятном механизме передачи в 2253 случаях, 82,1% – из-за тесного контакта в контексте половых отношений и 10,5% – из-за тесного контакта.

В Мадриде зафиксировано наибольшее количество случаев заражения — 1656 человек, за ним следуют Каталония — 1406 человек и Андалусия — 498 человек.

Напомним

В США зарегистрировано почти 3600 случаев оспы обезьян. Администрация Байдена планирует введение чрезвычайной ситуации

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