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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У США зареєстровано майже 3600 випадків віспи мавп. Адміністрація Байдена планує введення надзвичайної ситуації

У США зареєстровано майже 3600 випадків віспи мавп. Адміністрація Байдена планує введення надзвичайної ситуації

Київ • УНН

 • 128920 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань (CDC), станом на вівторок у США було зареєстровано 3591 випадок віспи мавп, причому принаймні один підтверджений випадок майже в кожному штаті, передає УНН.

Деталі

Слідом за пандемією COVID-19 адміністрація Байдена нині зважує, чи слід оголосити спалах ще однією надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

У службовій записці, отриманій The Washington Post, адміністрація Байдена приватно підрахувала Конгресу , що їй може знадобитися близько 7 мільярдів доларів для вжиття належних заходів у відповідь на спалах віспи мавп.

Загальна сума у ​​розмірі 6,9 мільярда доларів дозволить забезпечити 19 мільйонів нових доз вакцини проти віспи мавп та поповнити близько чотирьох мільйонів доз для зусиль щодо забезпечення готовності до віспи.

Гроші також будуть використані для покупки противірусних препаратів, розширення тестування, покращення поширення вакцини та надання послуг незастрахованим та недостатньо застрахованим американцям.

Jynneos - єдина вакцина, спеціально схвалена Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) проти віспи мавп, яка виробляється в Данії.

Чиновники охорони здоров'я США кажуть, що мавпа віспа ризикує назавжди закріпитись у США.

До середини 2023 року адміністрація Байдена поширить 330 000 вакцин і уклала контракт на постачання загалом 6,9 мільйона доз Jynneos.

Додамо

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила в суботу, що глобальний спалах віспи мавп є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, і є попередженням найвищого рівня.

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