В США зарегистрировано почти 3600 случаев оспы обезьян. Администрация Байдена планирует введение чрезвычайной ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), по состоянию на вторник в США было зарегистрировано 3591 случай оспы обезьян, причем по крайней мере один подтвержденный случай почти в каждом штате, передает УНН.
Детали
Вслед за пандемией COVID-19 администрация Байдена сейчас взвешивает, следует ли объявить вспышку еще одной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
В служебной записке, полученной The Washington Post, администрация Байдена частно подсчитала Конгрессу, что ей может понадобиться около 7 миллиардов долларов для принятия надлежащих мер в ответ на вспышку оспы обезьян.
Общая сумма в размере 6,9 миллиарда долларов позволит обеспечить 19 миллионов новых доз вакцины против оспы обезьян и пополнить около четырех миллионов доз для усилий по обеспечению готовности к оспе.
Деньги также будут использованы для покупки противовирусных препаратов, расширения тестирования, улучшения распространения вакцины и предоставления услуг незастрахованным и недостаточно застрахованным американцам.
Jynneos – единственная вакцина, специально одобренная Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) против оспы обезьян, что производится в Дании.
Чиновники здравоохранения США говорят, что оспа обезьян рискует навсегда закрепиться в США.
К середине 2023 года администрация Байдена распространит 330 000 вакцин и заключила контракт на поставку в общей сложности 6,9 миллиона доз Jynneos.
Добавим
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила в субботу, что глобальная вспышка оспы обезьян является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, и является предупреждением наивысшего уровня.