ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію через спалах віспи мавп

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«З усіх цих причин я вирішив, що глобальний спалах віспи мавп є надзвичайною ситуацією в галузі суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення», - сказав Гебреїсус.

Деталі

Гебреїсус повідомив, що такі заходи були вжиті, зокрема через швидке поширення вірусу. Наразі зареєстровано понад 16 тисяч випадків захворювання із 75 країн.

Доповнення

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило у п'ятницю, що вакцина проти віспи, яку виробляє компанія Bavarian Nordic, також має бути дозволена проти віспи мавп, оскільки спалах колись рідкісного захворювання продовжує вражати людей по всьому континенту.