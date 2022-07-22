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Регулятор ЕС рекомендовал одобрить вакцину против обезьяньей оспы

Регулятор ЕС рекомендовал одобрить вакцину против обезьяньей оспы

Киев • УНН

 • 205686 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило в пятницу, что вакцина против оспы, которую производит компания Bavarian Nordic, также должна быть разрешена против оспы обезьян, поскольку вспышка некогда редкого заболевания продолжает поражать людей по всему континенту, передает УНН.

Детали

Регулирующий орган Европейского союза по лекарственным средствам заявил, что его рекомендация основана на исследованиях животных, предполагающих, что вакцина защищает бесчеловечных приматов от оспы обезьян. Исполнительный орган ЕС, Европейская комиссия, официально одобрит вакцину на основе рекомендации EMA.

«Чтобы подтвердить эффективность вакцины против оспы обезьян, компания соберет данные обсервационного исследования, которое будет проводиться во время вспышки продолжающейся оспы обезьян в Европе», — говорится в сообщении EMA.

EMA добавляет, что профиль безопасности вакцины был «благоприятным», а польза от ее использования во время вспышки продолжающейся оспы обезьян перевешивала риски, отмечая в основном побочные эффекты от легкой до умеренной степени.

Вакцина, известная в Европе как Imvanex, но продающаяся в Соединенных Штатах как Jynneos, уже была одобрена американскими регулирующими органами для использования против оспы обезьян.

Из более чем 15 000 случаев оспы обезьян, зарегистрированных во всем мире, почти 70% приходится на Европу.

Дозы баварской вакцины крайне ограничены. Большинство мировых поставок уже куплены странами и регионами, включая Великобританию, Канаду, ЕС и США. Ни одна из них не попала в Африку, где более тяжелая форма обезьяньей оспы унесла жизни десятков людей. В богатых странах не было зарегистрировано случаев смерти от обезьяньей оспы.

Люди, заразившиеся обезьяньей оспой, часто испытывают такие симптомы, как лихорадка, ломота в теле, сыпь; большинство выздоравливают в течение нескольких недель, не нуждаясь в медицинской помощи.

Власти многих стран, включая Великобританию, Германию и США, предложили вакцину работникам здравоохранения и лицам с высоким риском заражения обезьяньей оспой.

Всемирная организация здравоохранения решает, объявлять ли вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией после созыва своих экспертов на совещание в четверг.

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