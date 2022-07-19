Єдина компанія-виробник вакцини проти віспи мавп поставить до Європи 1,5 мільйона доз
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Данська компанія Bavarian Nordic, єдина лабораторія, що виробляє ліцензовану вакцину проти віспи мавп, заявила у вівторок, що "невідома європейська країна" замовила 1,5 мільйона доз. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала до "інтенсивних" зусиль боротьби з хворобою зі збільшенням кількості випадків, особливо у Європі.
Деталі
Bavarian Nordic заявила, що поставки до невказаної країни розпочнуться цього року відповідно до контракту, але більша частина доз буде доставлена протягом 2023 року.
Минулого тижня виробник ліків оголосив, що отримав замовлення на додаткові 2,5 мільйони доз у США.
Вакцина продається під назвою Jynneos у США та Imvanex у Європі.
Доповнення
У червні комітет експертів ВООЗ з надзвичайних ситуацій вирішив, що віспа мавп не досягла порогу, щоб являти собою так звану надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, що є найвищою тривогою, яку може подати ВООЗ.
Але минулого тижня орган охорони здоров'я ООН заявив, що знову скликає комітет 21 липня.
Експерти зафіксували сплеск з початку травня за межами країн Західної та Центральної Африки, де хвороба тривалий час була ендемічною.
Віспа мавп, вірусна інфекція, що нагадує віспу і вперше виявлена у людей у 1970 році, менш небезпечна і заразна, ніж віспа, ліквідована в 1980 році.