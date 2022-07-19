Єдина компанія-виробник вакцини проти віспи мавп поставить до Європи 1,5 мільйона доз

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала до "інтенсивних" зусиль боротьби з хворобою зі збільшенням кількості випадків, особливо у Європі.

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Bavarian Nordic заявила, що поставки до невказаної країни розпочнуться цього року відповідно до контракту, але більша частина доз буде доставлена ​​протягом 2023 року.

Минулого тижня виробник ліків оголосив, що отримав замовлення на додаткові 2,5 мільйони доз у США.

Вакцина продається під назвою Jynneos у США та Imvanex у Європі.

Доповнення

У червні комітет експертів ВООЗ з надзвичайних ситуацій вирішив, що віспа мавп не досягла порогу, щоб являти собою так звану надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення, що є найвищою тривогою, яку може подати ВООЗ.

Але минулого тижня орган охорони здоров'я ООН заявив, що знову скликає комітет 21 липня.

Експерти зафіксували сплеск з початку травня за межами країн Західної та Центральної Африки, де хвороба тривалий час була ендемічною.

Віспа мавп, вірусна інфекція, що нагадує віспу і вперше виявлена ​​у людей у ​​1970 році, менш небезпечна і заразна, ніж віспа, ліквідована в 1980 році.