Единственная компания-производитель вакцины против оспы обезьян поставит в Европу 1,5 миллиона доз
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Датская компания Bavarian Nordic, единственная лаборатория, производящая лицензированную вакцину против оспы обезьян, заявила во вторник, что "неизвестная европейская страна" заказала 1,5 миллиона доз. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала к "интенсивным" усилиям борьбы с болезнью с увеличением числа случаев, особенно в Европе.
Детали
Bavarian Nordic заявила, что поставки в неуказанную страну начнутся в этом году в соответствии с контрактом, но большая часть доз будет доставлена в течение 2023 года.
На прошлой неделе производитель лекарств объявил, что получил заказ на дополнительные 2,5 миллиона доз в США.
Вакцина продается под названием Jynneos в США и Imvanex в Европе.
Дополнение
В июне комитет экспертов ВОЗ по чрезвычайным ситуациям решил, что оспа обезьян не достигла порога, чтобы представлять собой так называемую чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, что имеет международное значение, и является самой высокой тревогой, которую может подать ВОЗ.
Но на прошлой неделе орган здравоохранения ООН заявил, что снова созывает комитет 21 июля.
Эксперты зафиксировали всплеск с начала мая вне стран Западной и Центральной Африки, где болезнь долгое время была эндемичной.
Оспа обезьян, вирусная инфекция, напоминающая оспу и впервые обнаруженная у людей в 1970 году, менее опасна и заразна, чем оспа, которая была ликвидирована в 1980 году.