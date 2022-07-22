Регулятор ЄС рекомендував схвалити вакцину проти мавпячої віспи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило в п'ятницю, що вакцина проти віспи, яку виробляє компанія Bavarian Nordic, також має бути дозволена проти віспи мавп, оскільки спалах колись рідкісного захворювання продовжує вражати людей по всьому континенту, передає УНН.
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Регулюючий орган Європейського союзу з лікарських засобів заявив, що його рекомендація заснована на дослідженнях тварин, які припускають, що вакцина захищає нелюдських приматів від віспи мавп. Виконавчий орган ЄС, Європейська комісія, має офіційно схвалити вакцину на основі рекомендації EMA.
«Щоб підтвердити ефективність вакцини проти віспи мавп, компанія збере дані обсерваційного дослідження, яке проводитиметься під час спалаху віспи мавп, що триває, в Європі», — йдеться в повідомленні EMA.
EMA додає, що профіль безпеки вакцини був «сприятливим», а користь від її використання під час спалаху віспи мавп, що триває, переважувала ризики, відзначаючи в основному побічні ефекти від легкого до помірного ступеня.
Вакцина, відома в Європі як Imvanex, але продається в Сполучених Штатах як Jynneos, вже була схвалена американськими регулюючими органами для використання проти віспи мавп.
З більш ніж 15 000 випадків віспи мавп, зареєстрованих у всьому світі, майже 70% припадає на Європу.
Дози баварської вакцини вкрай обмежені. Більшість світових поставок вже куплено країнами та регіонами, включаючи Велику Британію, Канаду, ЄС та США. Жодна з них не потрапила до Африки, де важча форма мавпячої віспи забрала життя десятків людей. У багатих країнах не було зареєстровано випадків смерті від мавпячої віспи.
Люди, що заразилися мавпячою віспою, часто відчувають такі симптоми, як лихоманка, ломота в тілі, висипи; більшість одужують протягом кількох тижнів, не потребуючи медичної допомоги.
Влада багатьох країн, включаючи Велику Британію, Німеччину та США, запропонувала вакцину працівникам охорони здоров'я та особам з високим ризиком зараження мавпячою віспою.
Всесвітня організація охорони здоров'я вирішує, чи оголошувати спалах глобальною надзвичайною ситуацією після скликання своїх експертів на нараду у четвер.