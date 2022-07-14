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ВООЗ знову зкличе екстрену групу щодо мавпячої віспи 21 липня

ВООЗ знову зкличе екстрену групу щодо мавпячої віспи 21 липня

Київ • УНН

 • 115811 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила в четвер, що 21 липня вона знову зкличе комітет експертів з мавпячої віспи, щоб вирішити, чи є спалах глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Буде проведено друге засідання надзвичайного комітету ВООЗ з віспи мавп, при цьому агентству охорони здоров'я ООН тепер відомо про 9200 випадків захворювання в 63 країнах на момент останнього оновлення, опублікованого у вівторок.

"Комітет з надзвичайних ситуацій повідомить генеральному директору ВООЗ свою думку про те, чи є дана подія надзвичайною ситуацією", - йдеться у заяві агентства охорони здоров'я ООН.

"Якщо це так, він запропонує тимчасові рекомендації про те, як краще запобігти і зменшити поширення хвороби, а також керувати глобальними заходами громадської охорони здоров'я".

Заява буде опублікована найближчими днями після засідання.

Контекст

Сплеск інфекцій мавпячої віспи був зареєстрований з початку травня за межами країн Західної та Центральної Африки, де ця хвороба тривалий час була ендемічною.

23 червня ВООЗ вже скликала екстрений комітет експертів, щоб вирішити, чи представляє віспа мавп так звану надзвичайну ситуацію в галузі суспільної охорони здоров'я. Але тоді більшість експертів вирішили, що ситуація на той момент не досягла цього порога.

Клінічна картина хвороби

Тиждень тому ВООЗ опублікувала свій перший звіт про ситуацію з поширенням віспи мавп, де детально описаний типовий профіль тих, хто постраждав від спалаху.

Згідно з наявною статистикою, майже всі пацієнти на даний момент, є чоловіками, середній вік яких становить 37 років, причому три п'яті ідентифікують себе як чоловіки, які мають статеві контакти з чоловіками, повідомляє ВООЗ.

Нормальні початкові симптоми віспи мавп включають високу температуру, опухлі лімфатичні вузли і висип, схожу на пухирі, що нагадує вітряну віспу.

Але у звіті йдеться, що під час цього спалаху багато випадків не мали класичної клінічної картини.

Серед випадків, які повідомили хоча б про один симптом, у 81% був поширений висип на тілі, у 50% була лихоманка і у 41% був генітальний висип.

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