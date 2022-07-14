ВОЗ снова созовет экстренную группу по обезьяньей оспе 21 июля

Детали

Будет проведено второе заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по оспе обезьян, при этом агентству здравоохранения ООН теперь известно о 9200 случаях заболевания в 63 странах на момент последнего обновления, опубликованного во вторник.

"Комитет по чрезвычайным ситуациям уведомит генерального директора ВОЗ о своем мнении о том, является ли данное событие чрезвычайной ситуацией", - говорится в заявлении агентства здравоохранения ООН.

"Если это так, он предложит временные рекомендации о том, как лучше предотвратить и уменьшить распространение болезни, а также руководить глобальными мерами общественного здравоохранения".

Заявление будет опубликовано в ближайшие дни после заседания.

Контекст

Всплеск инфекций обезьяньей оспы был зарегистрирован с начала мая за пределами стран Западной и Центральной Африки, где эта болезнь долгое время была эндемичной.

23 июня ВОЗ уже созывала экстренный комитет экспертов, чтобы решить, представляет ли оспа обезьян так называемую чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. Но тогда большинство экспертов решило, что ситуация на тот момент не достигла этого порога.

Клиническая картина болезни

Неделю назад ВОЗ опубликовала свой первый отчет о ситуации с распространением оспы обезьян, где подробно описан типичный профиль пострадавших от вспышки.

Согласно имеющейся статистике, почти все пациенты на данный момент являются мужчинами, средний возраст которых составляет 37 лет, причем три пятых идентифицируют себя как мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами, сообщает ВОЗ.

Нормальные начальные симптомы оспы обезьян включают высокую температуру, опухшие лимфатические узлы и сыпь, похожую на волдыри, напоминающую ветряную оспу.

Но в отчете говорится, что во время этой вспышки многие случаи не имели классической клинической картины.

Среди случаев, которые сообщили хотя бы об одном симптоме, у 81% была распространена сыпь на теле, у 50% была лихорадка и у 41% была генитальная сыпь.