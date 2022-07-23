ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки оспы обезьян. Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает УНН со ссылкой на Twitter ВОЗ.
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«По всем этим причинам я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение», - сказал Гебреисус.
Детали
Гебреисус сообщил, что такие меры были приняты, в частности из-за быстрого распространения вируса. В настоящее время зарегистрировано более 16 тысяч случаев заболевания из 75 стран.
Дополнение
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило в пятницу, что вакцина против оспы, которую производит компания Bavarian Nordic, также должна быть разрешена против оспы обезьян, поскольку вспышка некогда редкого заболевания продолжает поражать людей по всему континенту.