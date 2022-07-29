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В Іспанії підтвердили першу смерть від мавпячої віспи

В Іспанії підтвердили першу смерть від мавпячої віспи

Київ • УНН

 • 296981 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. В Іспанії зареєстрували перший випадок смерті від мавпячої віспи. Наразі в країні 4298 підтверджених випадків, більшість із них у чоловіків. Про це повідомляє УНН з посиланням іспанське видання на El Mundo.

Деталі

Міністерство охорони здоров'я підтвердило першу смерть в Іспанії від віспи мавп, зараження якою станом на цю п'ятницю в країні було зареєстровано в цілому 4298 підтверджених випадків, згідно з даними Національної мережі епідеміологічного нагляду (RENAVE).

Зокрема, із загальної кількості підтверджених випадків понад 4000 є чоловіки і лише 64 жінки, а вік коливався від 10 місяців до 88 років із середнім віком 37 років.

Згідно з цими даними, 3458 були чоловіками, які мали секс з чоловіками (з тих пацієнтів, щодо яких доступна така інформація). Також доступна інформація про найімовірніший механізм передачі у 2253 випадках, 82,1% – через тісний контакт у контексті
статевих стосунків і 10,5% – через тісний нестатевий контакт.

У Мадриді зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження – 1656 осіб, за ним слідують Каталонія – 1406 осіб та Андалусія – 498 осіб.

Нагадаємо

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