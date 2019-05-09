Лідери держав ЄС поставили під питання принцип вибору голови Єврокомісії

КИЇВ. 9 травня. УНН. Перед початком неформального саміту лідерів Євросоюзу у румунському місті Сібіу у четвер багато глав держав та урядів членів ЄС поставили під питання доцільність чинного принципу вибору голови Єврокомісії, за яким орган очолює так званий провідний кандидат від консерваторів чи соціал-демократів на виборах до Європарламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.