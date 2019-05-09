Лідери держав ЄС поставили під питання принцип вибору голови Єврокомісії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Перед початком неформального саміту лідерів Євросоюзу у румунському місті Сібіу у четвер багато глав держав та урядів членів ЄС поставили під питання доцільність чинного принципу вибору голови Єврокомісії, за яким орган очолює так званий провідний кандидат від консерваторів чи соціал-демократів на виборах до Європарламенту. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Так, претензії лунали передусім від політиків, які представляють ліберальні політичні сили, пише видання.
"Я вважаю, це не є хорошим рішенням без транснаціональних списків", - зазначив президент Франції Еммануель Макрон.
Політична сила Макрона, "Республіка на марші", після проходження до Європарламенту може приєднатися до фракції лібералів, пише видання.
А прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель зазначив, що його виборці уявлення не мають, хто є провідними кандидатами на виборах до Європарламенту. На його думку, принцип провідних кандидатів для обрання голови Єврокомісії мав би сенс, якби ці політики кандидували в усіх державах ЄС.
Він додав, що "зараз це лише імена".
Представниця консерваторів, президент Литви Даля Грібаускайте також вважає, що цей принцип трохи поза "демократичними процедурами та договорами".
Прем'єр Греції Алексіс Ципрас категорично відкинув кандидатуру баварця Манфреда Вебера, який є провідним кандидатом від Європейської народної партії (ЄНП) на пост голови Єврокомісії з політичних міркувань. Підкреслено, що провідним кандидатом від соціал-демократів є нідерландець Франс Тіммерманс.
Опір цьому принципу глав багатьох держав у Європейській раді може вдарити по амбіціях Вебера та Тіммерманса очолити Єврокомісію, пише видання.
Вибори до Європарламенту відбудуться 23-26 травня.
Нагадаємо, у Румунії, 9 травня, проходить неформальний саміт лідерів ЄС. Саміт в Сібіу проходить за участю 27 лідерів країн ЄС, а також керівників Європарламенту, Єврокомісії та Ради ЄС.
В ході заходу було заплановано прийняття декларації Сібіу, згідно з якою буде вже в червні прийнята стратегія на наступні 5 років про загальне бачення викликів і загроз, які стоять перед Євросоюзом.
Як повідомляв УНН, лідери європейських держав схвалили Спільну декларацію в Сібіу.