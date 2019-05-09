Лидеры государств ЕС поставили под вопрос принцип выбора главы Еврокомиссии

КИЕВ. 9 мая. УНН. Перед началом неформального саммита лидеров Евросоюза в румынском городе Сибиу в четверг многие главы государств и правительств членов ЕС поставили под вопрос целесообразность действующего принципа выбора главы Еврокомиссии, по которому орган возглавляет так называемый ведущий кандидат от консерваторов или социал-демократов на выборах в Европарламент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.