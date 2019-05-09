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Лидеры государств ЕС поставили под вопрос принцип выбора главы Еврокомиссии

Лидеры государств ЕС поставили под вопрос принцип выбора главы Еврокомиссии

Киев  •  УНН

 • 11155 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Перед началом неформального саммита лидеров Евросоюза в румынском городе Сибиу в четверг многие главы государств и правительств членов ЕС поставили под вопрос целесообразность действующего принципа выбора главы Еврокомиссии, по которому орган возглавляет так называемый ведущий кандидат от консерваторов или социал-демократов на выборах в Европарламент. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Так, претензии звучали прежде всего от политиков, представляющих либеральные политические силы, пишет издание.

"Я считаю, это не является хорошим решением без транснациональных списков", - отметил президент Франции Эммануэль Макрона.

Политическая сила Макрона, "Республика на марше", после прохождения в Европарламент может присоединиться к фракции либералов, пишет издание.

А премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель отметил, что его избиратели понятия не имеют, кто ведущими кандидатами на выборах в Европарламент. По его мнению, принцип ведущих кандидатов для избрания главы Еврокомиссии имел бы смысл, если бы эти политики были кандидатами во всех государствах ЕС.

Он добавил, что "сейчас это лишь имена".

Представительница консерваторов, президент Литвы Даля Грибаускайте также считает, что этот принцип немного вне "демократическими процедурами и договорами".

Премьер Греции Алексис Ципрас категорически отверг кандидатуру баварца Манфреда Вебера, который является ведущим кандидатом от Европейской народной партии (ЕНП) на пост председателя Еврокомиссии по политическим соображениям. Подчеркнуто, что ведущим кандидатом от социал-демократов является голландец Франс Тиммерманс.

Сопротивление этому принципу глав многих государств в Европейском совете может ударить по амбициям Вебера и Тиммерманс возглавить Еврокомиссию, пишет издание.

Выборы в Европарламент состоятся 23-26 мая.

Напомним, в Румынии, 9 мая, проходит неформальный саммит лидеров ЕС. Саммит в Сибиу проходит при участии 27 лидеров стран ЕС, а также руководителей Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС.

В ходе мероприятия было запланировано принятие декларации Сибиу, согласно которому будет уже в июне принята стратегия на следующие 5 лет об общем видении вызовов и угроз, которые стоят перед Евросоюзом.

Как сообщал УНН, лидеры европейских государств одобрили Совместную декларацию в Сибиу.

Украинские Национальные Новости

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