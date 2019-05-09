Саміт в Сібіу: лідери країн ЄС схвалили спільну декларацію
Київ • УНН
СІБІУ-КИЇВ. 9 травня. УНН. Лідери європейських держав схвалили Спільну декларацію в Сібіу, де проходить неформальний саміт глав держав, передає кореспондент УНН.
За підсумками переговорів під час неформального саміту глав держав, який проходить сьогодні, в День Європи, в Румунії, прийнята Декларація Сібіу.
Документ містить 10 пунктів, так званих, обіцянок громадянам ЄС.
Перш за все, мова йде про спільний захист і прихильність європейського способу життя, а також демократії і верховенству права.
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Крім того, в декларації говориться про принципи справедливості на ринку праці і соціальних послуг, про підтримку світового правопорядку і розвитку торгівлі.
Відзначимо, що 26 травня відбудуться вибори до Європейського парламенту.
Як повідомляв УНН, на саміт в Сібіу прибуло 27 європейських лідерів. Саміт проходь без участі представників Великох Британії.