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Саміт в Сібіу: лідери країн ЄС схвалили спільну декларацію

Саміт в Сібіу: лідери країн ЄС схвалили спільну декларацію

Київ • УНН

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СІБІУ-КИЇВ. 9 травня. УНН. Лідери європейських держав схвалили Спільну декларацію в Сібіу, де проходить неформальний саміт глав держав, передає кореспондент УНН.

За підсумками переговорів під час неформального саміту глав держав, який проходить сьогодні, в День Європи, в Румунії, прийнята Декларація Сібіу.

Документ містить 10 пунктів, так званих, обіцянок громадянам ЄС.

Перш за все, мова йде про спільний захист і прихильність європейського способу життя, а також демократії і верховенству права.

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Крім того, в декларації говориться про принципи справедливості на ринку праці і соціальних послуг, про підтримку світового правопорядку і розвитку торгівлі.

Відзначимо, що 26 травня відбудуться вибори до Європейського парламенту.

Як повідомляв УНН, на саміт в Сібіу прибуло 27 європейських лідерів. Саміт проходь без участі представників Великох Британії.

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