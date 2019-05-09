Саммит в Сибиу: лидеры стран ЕС одобрили совместную декларацию
Киев • УНН
СИБИУ-КИЕВ. 9 мая. УНН. Лидеры европейских государств одобрили Совместную декларацию в Сибиу, где проходит Неформальный саммит глав государств, передает корреспондент УНН.
По итогам переговоров в ходе Неформального саммита глав государств, который проходит сегодня, в День Европы, в Румынии, принята Декларация Сибиу.
Документ содержит 10 пунктов, так называемых, обещаний гражданам ЕС.
Прежде всего, речь идет о совместной защите и приверженности европейскому образу жизни, а также демократии и верховенству права.
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Кроме того, в декларации говорится о принципах справедливости на рынке труда и социальных услуг, о поддержке мирового правопорядка и развития торговли.
Отметим, что 26 мая пройдут выборы в Европейский парламент.
Как сообщал УНН, на саммит в Сибиу прибыло 27 европейских лидеров. Саммит проходи без участия представителей Великобритании.