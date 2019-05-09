Глава Европарламента назвал приоритет внешней политики ЕС
Киев • УНН
СИБИУ-КИЕВ. 9 мая. УНН. Политика безопасности - это приоритет для внешней политики. Об этом заявил во время пресс-конференции в Сибиу в ходе неформального саммита европейских лидеров, глава Европейского парламента Антонио Тайяни, передаёт корреспондент УНН.
"Общий вызов для ЕС и США это Китай, а также миграция из стран Африки",- сказал А. Тайяни.
Глава Европарламента также подчеркнул, что приоритетом для внешней политики является политика безопасности и обороны.
"Политика безопасности - это приоритет для внешней политики", - сказал он.
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Напомним, в конце мая пройдут выборы в Европейский парламент.
Как сообщал УНН, в румынском Сибиу проходит неформальный саммит лидеров ЕС, на котором обсуждаются вызовы и европейская стратегия на последующие 5 лет.