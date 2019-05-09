Саммит в Сибиу: Румыния в ожидании европейских лидеров
Киев • УНН
СИБИУ-КИЕВ. 9 мая. УНН. В румынском городе Сибиу, в Трансильвании ожидают прибытие 27 лидеров стран ЕС, а также президента Европейского парламента Антонио Таяни, главу Еврокомиссии Жана Клода Юнкера и председателя Совета ЕС Дональда Туска. Главы европейских государств и чиновники ЕС обсудят политику на будущие 5 лет. Корреспондент УНН о том, как Сибиу ожидает европейских лидеров.
Открытие неформального саммита лидеров стран ЕС запланировано на 11:45.
Торжественные приготовления проходят на центральной площади города, где по красной дорожке европейские лидеры пройдут в мэрию на запланированные дискуссии. Ожидается прибытие 27 глав европейских государств, за исключением Великобритании, чей выход из ЕС был отложен до 31 октября.
Дискуссия будет касаться вызовов, которые стоят перед Европейским Союзом, а также разработки стратегии за последующие 5 лет.
Как сообщал УНН, стратегия будет принята по итогам декларации Сибиу в июне.
Напомним, Румыния председательствует в Совете ЕС до 30 июня.