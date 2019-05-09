Саміт в Румунії: названа головна тема
Київ • УНН
СІБІУ-КИЇВ. 9 травня. УНН. У Румунії, 9 травня, проходить неформальний саміт лідерів ЄС. Саміт в Сібіу проходить за участю 27 лідерів країн ЄС, а також керівників Європарламенту, Єврокомісії та Ради ЄС, передає кореспондент УНН.
У День Європи, 9 травня, в румунському Сібіу проходить неформальний саміт глав європейських держав. В ході заходу заплановано прийняття декларації Сібіу, згідно з якою буде вже в червні прийнята стратегія на наступні 5 років про загальне бачення викликів і загроз, які стоять перед Євросоюзом.
Попередня декларація, яка буде обговорюватися в ході робочої сесії запропонована президентом Ради ЄС Дональдом Туском.
Відкриття заходу заплановано на 11:45.
Відзначимо, що Саміт в Сібіу проходить без участі Великої Британії.
До Румунії прибуло 27 лідерів європейських держав і прем'єр-міністрів, а також більше 30 іноземних делегації.
Як повідомляв УНН, неформальний саміт ЄС збирається в Румунії