Неформальный саммит ЕС собирается в Румынии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. В рамках председательства Румынии в Совете Европейского Союза, сегодня, 9 мая в румынском городе Сибиу состоится неформальный саммит глав государств и правительств Европейского Союза, передаёт УНН.
Мероприятие пройдет в мэрии Сибиу.
Заседание на высоком уровне будет принимать президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис, оно пройдет под председательством президента Европейского совета Дональда Туска.
В неофициальном саммите также примут участие президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европейского парламента Антонио Таяни.
Прибытие глав государств или правительств ожидается с 11:45 до 12:30 по местному времени.
Как сообщал УНН, главы МИД ЕС планируют 13 мая рассмотреть отношения с Украиной и решение РФ по паспортам.