Неформальний саміт ЄС збирається у Румунії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. У межах головування Румунії у Раді Європейського Союзу, сьогодні, 9 травня у румунському місті Сібіу відбудеться неформальний саміт глав держав і урядів Європейського Союзу, передає УНН.
Захід пройде в мерії Сібіу.
Засідання на високому рівні буде приймати президент Румунії Клаус Вернер Йоханніс, воно пройде під головуванням президента Європейської ради Дональда Туска.
У неофіційному саміті також візьмуть участь президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і президент Європейського парламенту Антоніо Таяні.
Прибуття глав держав або урядів очікується з 11:45 до 12:30 за місцевим часом.
Як повідомляв УНН, голови МЗС ЄС планують 13 травня розглянути відносини з Україною і рішення РФ щодо паспортів.