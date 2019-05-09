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Неформальний саміт ЄС збирається у Румунії

Неформальний саміт ЄС збирається у Румунії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. У межах головування Румунії у Раді Європейського Союзу, сьогодні, 9 травня у румунському місті Сібіу відбудеться неформальний саміт глав держав і урядів Європейського Союзу, передає УНН.

Захід пройде в мерії Сібіу.

Засідання на високому рівні буде приймати президент Румунії Клаус Вернер Йоханніс, воно пройде під головуванням президента Європейської ради Дональда Туска.

У неофіційному саміті також візьмуть участь президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер і президент Європейського парламенту Антоніо Таяні.

Прибуття глав держав або урядів очікується з 11:45 до 12:30 за місцевим часом.

Як повідомляв УНН, голови МЗС ЄС планують 13 травня розглянути відносини з Україною і рішення РФ щодо паспортів.

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