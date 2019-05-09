Саммит в Румынии: названа главная тема
Киев • УНН
СИБИУ-КИЕВ. 9 мая. УНН. В Румынии, 9 мая, проходит неформальный саммит лидеров ЕС. Саммит в Сибиу проходит при участии 27 лидеров стран ЕС, а также руководителей Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС, передает корреспондент УНН.
В День Европы, 9 мая, в румынском Сибиу проходит неформальный саммит глав европейских государств. В ходе мероприятия запланировано принятие декларации Сибиу, согласно которой будет уже в июне принята стратегия на следующие 5 лет об общем виденье вызовов и угроз, которые стоят перед Евросоюзом.
Предварительная декларация, которая будет обсуждаться в ходе рабочей сессии предложена президентом Совета ЕС Дональдом Туском.
Открытие мероприятия запланировано на 11:45.
Отметим, что Саммит в Сибиу проходит без участия Великобритании.
В Румынию прибыло 27 лидеров европейских государств и премьер-министров, а также более 30 иностранных делегации.
Как сообщал УНН, неформальный саммит ЕС собирается в Румынии