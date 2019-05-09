Саміт в Сібіу: Румунія в очікуванні європейських лідерів
Київ • УНН
СІБІУ-КИЇВ. 9 травня. УНН. У румунському місті Сібіу, в Трансільванії очікують прибуття 27 лідерів країн ЄС, а також президента Європейського парламенту Антоніо Таяні, глави Єврокомісії Жана Клода Юнкера і голови Ради ЄС Дональда Туска. Глави європейських держав і чиновники ЄС обговорять політику на майбутні 5 років. Кореспондент УНН про те, як Сібіу очікує європейських лідерів.
Відкриття неформального саміту лідерів країн ЄС заплановано на 11:45.
Урочисті приготування проходять на центральній площі міста, де по червоній доріжці європейські лідери пройдуть в мерію на заплановані дискусії. Очікується прибуття 27 глав європейських держав, за винятком Великої Британії, чий вихід з ЄС було відкладено до 31 жовтня.
Дискусія стосуватиметься викликів, які стоять перед Європейським Союзом, а також розробки стратегії за наступні 5 років.
Як повідомляв УНН, стратегія буде прийнята за підсумками декларації Сібіу в червні.
Нагадаємо, Румунія головує в Раді ЄС до 30 червня.