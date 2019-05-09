Глава Європарламенту назвав пріоритет зовнішньої політики ЄС
Київ • УНН
СІБІУ-КИЇВ. 9 травня. УНН. Політика безпеки - це пріоритет для зовнішньої політики. Про це заявив під час прес-конференції в Сібіу в ході неформального саміту європейських лідерів, глава Європейського парламенту Антоніо Тайяні, передає кореспондент УНН.
"Загальний виклик для ЄС і США це Китай, а також міграція з країн Африки", - сказав А. Тайяні.
Глава Європарламенту також підкреслив, що пріоритетом для зовнішньої політики є політика безпеки і оборони.
"Політика безпеки - це пріоритет для зовнішньої політики", - сказав він.
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Нагадаємо, в кінці травня пройдуть вибори до Європейського парламенту.
Як повідомляв УНН, в румунському Сібіу проходить неформальний саміт лідерів ЄС, на якому обговорюються виклики і європейська стратегія на наступні 5 років.