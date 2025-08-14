Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звинуватив рф у втручанні у заплановані на квітень 2026 року парламентські вибори в країні. На цьому тижні російська зовнішня розвідка опублікувала заяву, у якій сформульовані фрази, які часто використовує прем'єр Угорщини Віктор Орбан для дискредитації свого колишнього соратника.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.



Деталі

Лідер опозиції Угорщини Петер Мадяр звинуватив рф у використанні своїх спецслужб для підриву його політичної кампанії в країні, що також може розглядатися на догоду найближчому соратнику москви, нинішньому прем'єр-міністру Віктору Орбану, який є найближчим союзником кремля у Європейському Союзі.

Контекст

Служба зовнішньої розвідки росії опублікувала в середу заяву, в якій повторювалися рядки, які Орбан часто використовував для дискредитації свого політичного опонента. Зокрема звертається увага на спроби зобразити Мадяра, як маріонетку Європейської комісії. Цікаво, що теперішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своїй заяві в четвер підтвердив російські звинувачення проти Мадяра. Посадовець посилаючись на текст, опублікований у москві, як такий, що "не містить нічого нового".

Лідер опозиції Угорщини Петер Мадяр у зв'язку усім вищеперерахованим наголосив наступні зауваження:

через 34 роки росія знову хоче безпосередньо втрутитися в угорську політику;

(рф намагається) безсоромно впливати на рішення угорських виборців.

Мадяр написав про це у дописі на Facebook. У сенсі цих висловювань є натяк на виведення радянських військ з Угорщини на початку 1990-х років.

Також він сказав

Я хочу сказати володимиру путіну, що ми його не боїмося. Ми не боїмося Віктора Орбана чи пропагандистів. Ми працюватимемо заради справді функціональної європейської країни – наголосив Мадяр, голова партії TISZA.

Нагадаємо

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив про "повний провал" референдуму Віктора Орбана щодо вступу України до ЄС. Опитування тривало з квітня до 20 червня, в ньому взяли участь не більше 600 тисяч осіб, що є найнижчим показником в історії Національних консультацій.

