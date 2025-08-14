$41.510.09
Ексклюзив
12:57 • 5270 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 12439 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 26363 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 84756 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 49963 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 47066 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 43551 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 40116 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 46242 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 44469 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Лідер опозиції Угорщини звинувачує росію у втручанні в вибори

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звинуватив росію у втручанні у парламентські вибори 2026 року. російська розвідка опублікувала заяву, що повторює тези Орбана проти Мадяра.

Лідер опозиції Угорщини звинувачує росію у втручанні в вибори

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр звинуватив рф у втручанні у заплановані на квітень 2026 року парламентські вибори в країні. На цьому тижні російська зовнішня розвідка опублікувала заяву, у якій сформульовані фрази, які часто використовує прем'єр Угорщини Віктор Орбан для дискредитації свого колишнього соратника.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Лідер опозиції Угорщини Петер Мадяр звинуватив рф у використанні своїх спецслужб для підриву його політичної кампанії в країні, що також може розглядатися на догоду найближчому соратнику москви, нинішньому прем'єр-міністру Віктору Орбану, який є найближчим союзником кремля у Європейському Союзі.

Контекст

Служба зовнішньої розвідки росії опублікувала в середу заяву, в якій повторювалися рядки, які Орбан часто використовував для дискредитації свого політичного опонента. Зокрема звертається увага на спроби зобразити Мадяра, як маріонетку Європейської комісії. Цікаво, що теперішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своїй заяві в четвер підтвердив російські звинувачення проти Мадяра. Посадовець посилаючись на текст, опублікований у москві, як такий, що "не містить нічого нового".

Лідер опозиції Угорщини Петер Мадяр у зв'язку усім вищеперерахованим наголосив наступні зауваження:

  • через 34 роки росія знову хоче безпосередньо втрутитися в угорську політику;
    • (рф намагається) безсоромно впливати на рішення угорських виборців.

      Мадяр написав про це у дописі на Facebook. У сенсі цих висловювань є натяк на виведення радянських військ з Угорщини на початку 1990-х років.

      Також він сказав

      Я хочу сказати володимиру путіну, що ми його не боїмося. Ми не боїмося Віктора Орбана чи пропагандистів. Ми працюватимемо заради справді функціональної європейської країни

      – наголосив Мадяр, голова партії TISZA.

      Нагадаємо

      Лідер угорської опозиції Петер Мадяр заявив про "повний провал" референдуму Віктора Орбана щодо вступу України до ЄС. Опитування тривало з квітня до 20 червня, в ньому взяли участь не більше 600 тисяч осіб, що є найнижчим показником в історії Національних консультацій.

      Ігор Тележніков

