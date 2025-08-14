Лидер оппозиции Венгрии обвиняет Россию во вмешательстве в выборы
Киев • УНН
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2026 года. Российская разведка опубликовала заявление, повторяющее тезисы Орбана против Мадьяра.
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обвинил РФ во вмешательстве в парламентские выборы в стране, запланированные на апрель 2026 года. На этой неделе российская внешняя разведка опубликовала заявление, в котором сформулированы фразы, часто используемые премьером Венгрии Виктором Орбаном для дискредитации своего бывшего соратника.
Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.
Детали
Лидер оппозиции Венгрии Петер Мадьяр обвинил РФ в использовании своих спецслужб для подрыва его политической кампании в стране, что также может рассматриваться в угоду ближайшему соратнику Москвы, нынешнему премьер-министру Виктору Орбану, который является ближайшим союзником Кремля в Европейском Союзе.
Контекст
Служба внешней разведки России опубликовала в среду заявление, в котором повторялись строки, которые Орбан часто использовал для дискредитации своего политического оппонента. В частности, обращается внимание на попытки изобразить Мадьяра как марионетку Европейской комиссии. Интересно, что нынешний министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем заявлении в четверг подтвердил российские обвинения против Мадьяра. Чиновник, ссылаясь на текст, опубликованный в Москве, как на такой, что "не содержит ничего нового".
Лидер оппозиции Венгрии Петер Мадьяр в связи со всем вышеперечисленным отметил следующие замечания:
- через 34 года Россия снова хочет непосредственно вмешаться в венгерскую политику;
- (РФ пытается) бесстыдно влиять на решения венгерских избирателей.
Мадьяр написал об этом в сообщении на Facebook. В смысле этих высказываний есть намек на вывод советских войск из Венгрии в начале 1990-х годов.
Также он сказал
Я хочу сказать Владимиру Путину, что мы его не боимся. Мы не боимся Виктора Орбана или пропагандистов. Мы будем работать ради действительно функциональной европейской страны
Напомним
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил о "полном провале" референдума Виктора Орбана относительно вступления Украины в ЕС. Опрос длился с апреля до 20 июня, в нем приняли участие не более 600 тысяч человек, что является самым низким показателем в истории Национальных консультаций.