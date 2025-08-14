Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обвинил РФ во вмешательстве в парламентские выборы в стране, запланированные на апрель 2026 года. На этой неделе российская внешняя разведка опубликовала заявление, в котором сформулированы фразы, часто используемые премьером Венгрии Виктором Орбаном для дискредитации своего бывшего соратника.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.



Детали

Лидер оппозиции Венгрии Петер Мадьяр обвинил РФ в использовании своих спецслужб для подрыва его политической кампании в стране, что также может рассматриваться в угоду ближайшему соратнику Москвы, нынешнему премьер-министру Виктору Орбану, который является ближайшим союзником Кремля в Европейском Союзе.

Контекст

Служба внешней разведки России опубликовала в среду заявление, в котором повторялись строки, которые Орбан часто использовал для дискредитации своего политического оппонента. В частности, обращается внимание на попытки изобразить Мадьяра как марионетку Европейской комиссии. Интересно, что нынешний министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем заявлении в четверг подтвердил российские обвинения против Мадьяра. Чиновник, ссылаясь на текст, опубликованный в Москве, как на такой, что "не содержит ничего нового".

Лидер оппозиции Венгрии Петер Мадьяр в связи со всем вышеперечисленным отметил следующие замечания:

через 34 года Россия снова хочет непосредственно вмешаться в венгерскую политику;

(РФ пытается) бесстыдно влиять на решения венгерских избирателей.

Мадьяр написал об этом в сообщении на Facebook. В смысле этих высказываний есть намек на вывод советских войск из Венгрии в начале 1990-х годов.

Также он сказал

Я хочу сказать Владимиру Путину, что мы его не боимся. Мы не боимся Виктора Орбана или пропагандистов. Мы будем работать ради действительно функциональной европейской страны – подчеркнул Мадьяр, глава партии TISZA.

Напомним

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил о "полном провале" референдума Виктора Орбана относительно вступления Украины в ЕС. Опрос длился с апреля до 20 июня, в нем приняли участие не более 600 тысяч человек, что является самым низким показателем в истории Национальных консультаций.

