Лидер оппозиции Венгрии обвиняет Россию во вмешательстве в выборы

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
13:54 • 1662 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 6874 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 13435 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 27548 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 87885 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 51427 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 48281 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 44510 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 40652 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 46576 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.3м/с
34%
755мм
Популярные новости
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 54325 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 66559 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 32090 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 40364 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 13788 просмотра
публикации
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 1662 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 6804 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 13946 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 87887 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 191040 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Махмуд Аббас
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Польша
Львов
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 40678 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 42497 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 63759 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 116236 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 131972 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Ми-8
Старлинк
YouTube
Таймс

Лидер оппозиции Венгрии обвиняет Россию во вмешательстве в выборы

Киев • УНН

 • 890 просмотра

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обвинил Россию во вмешательстве в парламентские выборы 2026 года. Российская разведка опубликовала заявление, повторяющее тезисы Орбана против Мадьяра.

Лидер оппозиции Венгрии обвиняет Россию во вмешательстве в выборы

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр обвинил РФ во вмешательстве в парламентские выборы в стране, запланированные на апрель 2026 года. На этой неделе российская внешняя разведка опубликовала заявление, в котором сформулированы фразы, часто используемые премьером Венгрии Виктором Орбаном для дискредитации своего бывшего соратника.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Лидер оппозиции Венгрии Петер Мадьяр обвинил РФ в использовании своих спецслужб для подрыва его политической кампании в стране, что также может рассматриваться в угоду ближайшему соратнику Москвы, нынешнему премьер-министру Виктору Орбану, который является ближайшим союзником Кремля в Европейском Союзе.

Контекст

Служба внешней разведки России опубликовала в среду заявление, в котором повторялись строки, которые Орбан часто использовал для дискредитации своего политического оппонента. В частности, обращается внимание на попытки изобразить Мадьяра как марионетку Европейской комиссии. Интересно, что нынешний министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем заявлении в четверг подтвердил российские обвинения против Мадьяра. Чиновник, ссылаясь на текст, опубликованный в Москве, как на такой, что "не содержит ничего нового".

Лидер оппозиции Венгрии Петер Мадьяр в связи со всем вышеперечисленным отметил следующие замечания:

  • через 34 года Россия снова хочет непосредственно вмешаться в венгерскую политику;
    • (РФ пытается) бесстыдно влиять на решения венгерских избирателей.

      Мадьяр написал об этом в сообщении на Facebook. В смысле этих высказываний есть намек на вывод советских войск из Венгрии в начале 1990-х годов.

      Также он сказал

      Я хочу сказать Владимиру Путину, что мы его не боимся. Мы не боимся Виктора Орбана или пропагандистов. Мы будем работать ради действительно функциональной европейской страны

      – подчеркнул Мадьяр, глава партии TISZA.

      Напомним

      Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр заявил о "полном провале" референдума Виктора Орбана относительно вступления Украины в ЕС. Опрос длился с апреля до 20 июня, в нем приняли участие не более 600 тысяч человек, что является самым низким показателем в истории Национальных консультаций.

      Игорь Тележников

      политикаНовости Мира
      Европейская комиссия
      Bloomberg L.P.
      Европейский Союз
      Венгрия