"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в Україні
Ексклюзив
14:23 • 6872 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
13:21 • 10672 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
13:19 • 13726 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
11:50 • 19074 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
18 серпня, 08:34 • 79881 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
18 серпня, 08:23 • 89035 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку
18 серпня, 03:44 • 52922 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захоче
17 серпня, 18:51 • 69929 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 77712 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Легендарний хокеїст назвав Трампа зрадником за зустріч з путіним

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Домінік Гашек розкритикував Дональда Трампа за зустріч з володимиром путіним, назвавши американського лідера зрадником. Хокеїст обурився репостом Трампа про відмову України від територій та розстеленням червоної доріжки для путіна.

Легендарний хокеїст назвав Трампа зрадником за зустріч з путіним

Легендарний чеський хокеїст, воротар, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа за зустріч з російським диктатором володимиром путіним і назвав американського лідера "зрадником". Про це він написав у соціальній мережі "Х", передає УНН.

Деталі

Він зрадник, який співпрацює з найжахливішим злочинцем на сьогодні у світі путіним. І так, це американський президент

- написав Гашек.

Хокеїст зробив скріншот сторінки Трампа у соцмережі Truth Social, де з’явився репост допису про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, інакше "війна не зупиниться, а Україна втратить ще більше територій".

Також Гашек назвав ганьбою розстелення солдатами США червоної доріжки під час зустрічі Трампа і путіна на Алясці.

Я ніколи не забуду у своєму житті, як 15 серпня 2025 року американські солдати розстелили червону доріжку для найжахливішого військового злочинця XXI століття. І на цій доріжці американський президент з посмішкою аплодував злочинцю, тиснув йому руку і йшов по ній із ним

– написав він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви щодо необхідності поступитися росії українськими територіями, аби припинити війну. Він заявив, що Конституція України унеможливлює відмову від території.

Також УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує порад щодо завершення російсько-української війни, яку він називає "війною Джо Байдена".

Євген Устименко

СпортПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Аляска
Truth Social
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна