Легендарний хокеїст назвав Трампа зрадником за зустріч з путіним

Легендарний чеський хокеїст, воротар, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа за зустріч з російським диктатором володимиром путіним і назвав американського лідера "зрадником". Про це він написав у соціальній мережі "Х", передає УНН.

Він зрадник, який співпрацює з найжахливішим злочинцем на сьогодні у світі путіним. І так, це американський президент

Хокеїст зробив скріншот сторінки Трампа у соцмережі Truth Social, де з’явився репост допису про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, інакше "війна не зупиниться, а Україна втратить ще більше територій".

Також Гашек назвав ганьбою розстелення солдатами США червоної доріжки під час зустрічі Трампа і путіна на Алясці.

Я ніколи не забуду у своєму житті, як 15 серпня 2025 року американські солдати розстелили червону доріжку для найжахливішого військового злочинця XXI століття. І на цій доріжці американський президент з посмішкою аплодував злочинцю, тиснув йому руку і йшов по ній із ним