Легендарний хокеїст назвав Трампа зрадником за зустріч з путіним
Київ • УНН
Домінік Гашек розкритикував Дональда Трампа за зустріч з володимиром путіним, назвавши американського лідера зрадником. Хокеїст обурився репостом Трампа про відмову України від територій та розстеленням червоної доріжки для путіна.
Легендарний чеський хокеїст, воротар, дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашек розкритикував президента США Дональда Трампа за зустріч з російським диктатором володимиром путіним і назвав американського лідера "зрадником". Про це він написав у соціальній мережі "Х", передає УНН.
Деталі
Він зрадник, який співпрацює з найжахливішим злочинцем на сьогодні у світі путіним. І так, це американський президент
Хокеїст зробив скріншот сторінки Трампа у соцмережі Truth Social, де з’явився репост допису про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, інакше "війна не зупиниться, а Україна втратить ще більше територій".
Також Гашек назвав ганьбою розстелення солдатами США червоної доріжки під час зустрічі Трампа і путіна на Алясці.
Я ніколи не забуду у своєму житті, як 15 серпня 2025 року американські солдати розстелили червону доріжку для найжахливішого військового злочинця XXI століття. І на цій доріжці американський президент з посмішкою аплодував злочинцю, тиснув йому руку і йшов по ній із ним
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви щодо необхідності поступитися росії українськими територіями, аби припинити війну. Він заявив, що Конституція України унеможливлює відмову від території.
Також УНН повідомляв, що президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує порад щодо завершення російсько-української війни, яку він називає "війною Джо Байдена".