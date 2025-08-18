$41.340.11
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в Украине
Эксклюзив
14:23 • 6394 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
13:21 • 10253 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
13:19 • 13415 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
11:50 • 18837 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 79128 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
18 августа, 08:23 • 88352 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке
18 августа, 03:44 • 52622 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет
17 августа, 18:51 • 69664 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 77567 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Легендарный хоккеист назвал Трампа предателем за встречу с путиным

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Доминик Гашек раскритиковал Дональда Трампа за встречу с владимиром путиным, назвав американского лидера предателем. Хоккеист возмутился репостом Трампа об отказе Украины от территорий и расстиланием красной дорожки для путина.

Легендарный хоккеист назвал Трампа предателем за встречу с путиным

Легендарный чешский хоккеист, вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал президента США Дональда Трампа за встречу с российским диктатором владимиром путиным и назвал американского лидера "предателем". Об этом он написал в социальной сети "Х", передает УНН.

Детали

Он предатель, который сотрудничает с самым ужасным преступником на сегодня в мире путиным. И да, это американский президент

- написал Гашек.

Хоккеист сделал скриншот страницы Трампа в соцсети Truth Social, где появился репост сообщения о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, иначе "война не остановится, а Украина потеряет еще больше территорий".

Также Гашек назвал позором расстилание солдатами США красной дорожки во время встречи Трампа и путина на Аляске.

Я никогда не забуду в своей жизни, как 15 августа 2025 года американские солдаты расстелили красную дорожку для самого ужасного военного преступника XXI века. И на этой дорожке американский президент с улыбкой аплодировал преступнику, пожимал ему руку и шел по ней с ним

– написал он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о необходимости уступить россии украинские территории, чтобы прекратить войну. Он заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории.

Также УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в советах по завершению российско-украинской войны, которую он называет "войной Джо Байдена".

Евгений Устименко

спортполитикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Truth Social
Дональд Трамп
Джо Байден
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина