Легендарный хоккеист назвал Трампа предателем за встречу с путиным
Киев • УНН
Доминик Гашек раскритиковал Дональда Трампа за встречу с владимиром путиным, назвав американского лидера предателем. Хоккеист возмутился репостом Трампа об отказе Украины от территорий и расстиланием красной дорожки для путина.
Легендарный чешский хоккеист, вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал президента США Дональда Трампа за встречу с российским диктатором владимиром путиным и назвал американского лидера "предателем". Об этом он написал в социальной сети "Х", передает УНН.
Детали
Он предатель, который сотрудничает с самым ужасным преступником на сегодня в мире путиным. И да, это американский президент
Хоккеист сделал скриншот страницы Трампа в соцсети Truth Social, где появился репост сообщения о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, иначе "война не остановится, а Украина потеряет еще больше территорий".
Также Гашек назвал позором расстилание солдатами США красной дорожки во время встречи Трампа и путина на Аляске.
Я никогда не забуду в своей жизни, как 15 августа 2025 года американские солдаты расстелили красную дорожку для самого ужасного военного преступника XXI века. И на этой дорожке американский президент с улыбкой аплодировал преступнику, пожимал ему руку и шел по ней с ним
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о необходимости уступить россии украинские территории, чтобы прекратить войну. Он заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории.
Также УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в советах по завершению российско-украинской войны, которую он называет "войной Джо Байдена".