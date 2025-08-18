Легендарный хоккеист назвал Трампа предателем за встречу с путиным

Легендарный чешский хоккеист, вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек раскритиковал президента США Дональда Трампа за встречу с российским диктатором владимиром путиным и назвал американского лидера "предателем". Об этом он написал в социальной сети "Х", передает УНН.

Он предатель, который сотрудничает с самым ужасным преступником на сегодня в мире путиным. И да, это американский президент

Хоккеист сделал скриншот страницы Трампа в соцсети Truth Social, где появился репост сообщения о том, что Украина должна быть готова потерять часть территории в пользу россии, иначе "война не остановится, а Украина потеряет еще больше территорий".

Также Гашек назвал позором расстилание солдатами США красной дорожки во время встречи Трампа и путина на Аляске.

Я никогда не забуду в своей жизни, как 15 августа 2025 года американские солдаты расстелили красную дорожку для самого ужасного военного преступника XXI века. И на этой дорожке американский президент с улыбкой аплодировал преступнику, пожимал ему руку и шел по ней с ним