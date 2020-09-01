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Легкою ходою - у мери: партія "Слуга народу" презентувала своє жіноче обличчя

Київ • УНН

 • 38952 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. 31 серпня, на сьомому позачерговому з’їзді партії “Слуга народу” був представлений список кандидатів на посади міських голів обласних центрів. Серед кандидатів на мерські крісла — п’ять жінок, передає УНН.

Легкою ходою - у мери: партія "Слуга народу" презентувала своє жіноче обличчя

Так, представниці партії “Слуга народу” будуть боротися за такі міста, як: Київ, Хмельницький, Кропивницький, Миколаїв та Суми.

Суми

За мерське крісло у Сумах позмагається чинний народний депутат Тетяна Рябуха. У ВР вона очолює підкомітет у справах сім’ї та дітей Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. За час депутатської каденції, Рябуха стала автором та співавтором близько трьох десятків законодавчих ініціатив, п’ять з яких наразі проходять друге читання.

Серед основних питань діяльності кандидатки: права осіб з інвалідністю на участь у суспільному житті, забезпечення роботи музеїв закладів вищої освіти, проблеми домашнього насильства тощо.

У своїй промові під час з’їзду СН, Рябуха зробила акцент на молодому поколінні. На її думку, саме молодь має формувати політику на державному і місцевому рівнях.

“Країна починається з села, міста, регіону, а майбутнє починається з молоді. Бо саме молодь найбільше зацікавлена у майбутньому. Але молодь їде з наших міст, сіл, їде за кордон, шукати кращого майбутнього. Чому так відбувається? Стара політика зверхньо ставилася до молоді. Вважалося, що проблеми молоді чи не останній пріоритет нашої влади. Держава перекладала ці проблеми на плечі батьків.

...Не треба боятися молоді в політиці, в політиці треба боятися брехні та корупції”, — сказала депутат у своєму виступі.

Кропивницький

На посаду мера Кропивницького від СН претендуватиме Ольга Ковальова-Алокілі. Вона має більш ніж 20-річний досвід роботи в банківській системі, а з квітня 2020 року була радницею голови Кіровоградської ОДА.

Своїми завданнями на посаді очільника міста кандидатка бачить збільшення надходжень до бюджету міста та ефективний розподіл цих грошей. За словами Ковальової-Алокілі, її командою готується програма на 5-10 років, “аби розуміти в якому місті хочуть і будуть жити кропивничани”.

Також вона наголошує, що конкурентів у виборчих перегонах для себе не бачить.

Миколаїв

За Миколаїв від СН буде боротися Тетяна Домбровська. Відома у місті активістка та бізнесвумен, яка нещодавно стала популярною ще й на всю країну.

Вона є співвласницею кількох підприємств у сфері нерухомості та торгівлі електронікою, а також володіє місцевим брендом мережі перукарень G.Bar (Nikolaev). Перед виборами Домбровська керувала громадською організацією “Майбутнє Миколаєва”.

“Зараз на місцях більше знаходиться людей при владі, які використовують децентралізацію не для розвитку своїх міст, а для збагачення себе та свого оточення. Ми будемо іншими! Більшість із нас переможуть і будуть користуватися не корупційними можливостями, а можливостями для розвитку наших громад”, — зауважила вона, виступаючи на з’їзді.

Київ

Про те, що Ірина Верещук претендує на посаду мера Києва стало відомо одразу після партійних праймеріз, де політик, власне і перемогла. Кандидатка вже розпочала активно комунікувати на теми проблем столиці та пропонує шляхи їх вирішення.

За словами Верещук, Кличка вона бачить своїм головним опонентом на виборах і націлена виключно перемогати.

“Сьогодні, міський голова Києва почуває себе досить впевнено. Він і його любі друзі думають, що за гроші вони зроблять усе, що вони врятуються. Але вони забули, можливо вони ніколи і не знали, що не гроші голосують, а люди. Вони думають, що сила — це гроші, а ми віримо, що сила, це люди. Ми прийдемо до влади і будемо відповідати за все що відбувається у наших містах.

Ми будемо брати за себе відповідальність, ми знаємо що ми зможемо”, — сказала вона у своїй промові під час з’їзду і додала, що її команда не буде обіцяти киянам “дива”, натомість обіцяє щоденну та наполегливу працю.

Нагадаємо, раніше в СН анонсували, що будуть підтримувати та висувати кандидатури жінок на місцевих виборах. Таким чином, президентська партія, здається, прагне слідувати міжнародному тренду підтримки жінок у владі.

“В Україні багато жінок сьогодні представлені у місцевих органах влади. Натомість починаючи з категорії А — “ми жінок практично не бачимо”, — констатує Ірина Синявська колишня очільниця Житомирської ОДА.

За її словами, такий дисбаланс у політикумі України присутній багато років, не дивлячись на те, що є закон про забезпечення рівних прав і можливостей, де виписано дуже багато нюансів.

“Дисбаланс є, бо українське суспільство залишається патріархальним. Це глибока традиція, яка в’їлася у підсвідомість наших громадян”, — пояснює Синявська і додає, що такі стереотипи треба руйнувати, адже “там, де справді треба господарювати — це робить жінка”.

На важливості підтримки жінок наголошує й експерт з питань гендерної рівності Елла Ламах. За її словами, жінки-управлінці можуть вивести Україну з економічної кризи швидше, ніж чоловіки.

Так, Ламах переконана, що час для жінок на керівних посадах в українському політикумі настав.

“В час економічних криз жінки швидше знаходять компромісні рішення і виводять країни з кризи, ніж чоловіки. Наведу вам приклад: шляхи виходу із карантину, як тільки почалася пандемія, першими почали шукати саме жінки. Ангела Меркель, Єлизавета II, дружини принців та інші впливові особистості почали проводити онлайн-зустрічі, робити перші кроки для подолання пандемії. І це — унікально, і є яскравим прикладом ефективності жінок на керівних посадах”, — зауважила експерт.

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