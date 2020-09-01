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Летящей походкой - в мэры: партия "Слуга народа" презентовала свое женское лицо

Киев • УНН

 • 38952 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. 31 августа, на седьмом внеочередном съезде партии “Слуга народа” был представлен список кандидатов на должности городских председателей областных центров. Среди кандидатов на мэрские кресла — пять женщин, передает УНН.

Летящей походкой - в мэры: партия "Слуга народа" презентовала свое женское лицо

Так, представительницы партии “Слуга народа” будут бороться за такие города, как Киев, Хмельницкий, Кропивницкий, Николаев и Сумы.

Сумы

За мэрское кресло в Сумах поборется действующий народный депутат Татьяна Рябуха. В ВР она возглавляет подкомитет по делам семьи и детей Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. За время депутатской каденции, Рябуха стала автором и соавтором около трех десятков законодательных инициатив, пять из которых в настоящее время проходят второе чтение.

Среди основных вопросов деятельности кандидата: права лиц с инвалидностью на участие в общественной жизни, обеспечение работы музеев высших учебных заведений, проблемы домашнего насилия и тому подобное.

В своей речи на съезде СН, Рябуха сделала акцент на молодом поколении. По ее мнению, именно молодежь должна формировать политику на государственном и местном уровнях.

“Страна начинается с села, города, региона, а будущее начинается с молодежи. Ведь именно молодежь наиболее заинтересована в будущем. Но молодежь уезжает из наших городов, сел, уезжает за границу, искать лучшего будущего. Почему так происходит? Старая политика пренебрежительно относилась к молодежи. Считалось, что проблемы молодежи едва ли не последний приоритет нашей власти. Государство переводило эти проблемы на плечи родителей.

... Не надо бояться молодежи в политике, в политике надо бояться лжи и коррупции”, — сказала депутат в своем выступлении.

Кропивницкий

На должность мэра Кропивницкого от СН будет претендовать Ольга Ковалева-Алокили. Она имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской системе, а с апреля 2020 года была советником председателя Кировоградской ОГА.

Своими задачами на посту главы города кандидат видит увеличение поступлений в бюджет города и эффективное распределение этих денег. По словам Ковалевой-Алокили, ее командой готовится программа на 5-10 лет, “чтобы понимать в каком городе хотят и будут жить кропивничане”.

Также она отмечает, что конкурентов в избирательной гонке для себя не видит.

Николаев

За Николаев от СН будет бороться Татьяна Домбровская. Известная в городе активистка и бизнесвумен, которая недавно стала популярной еще и на всю страну.

Она является совладелицей нескольких предприятий в сфере недвижимости и торговли электроникой, а также обладает местным брендом сети парикмахерских G.Bar (Nikolaev). Перед выборами Домбровская руководила общественной организацией “Будущее Николаева”.

“Сейчас на местах больше находится людей у власти, которые используют децентрализацию не для развития своих городов, а для обогащения себя и своего окружения. Мы будем другими! Большинство из нас победят и будут пользоваться не коррупционными возможностями, а возможностями для развития наших общин”, — отметила она, выступая на съезде.

Киев

О том, что Ирина Верещук претендует на должность мэра Киева стало известно сразу после партийных праймериз, где политик, собственно и победила. Кандидат уже начала активно коммуницировать на темы проблем столицы и предлагает пути их решения.

По словам Верещук, Кличко она видит своим главным оппонентом на выборах и нацелена исключительно побеждать.

“Сегодня, мэр Киева чувствует себя достаточно уверенно. Он и его дорогие друзья думают, что за деньги они сделают все, что они спасутся. Но они забыли, возможно они никогда и не знали, что не деньги голосуют, а люди. Они думают, что сила — это деньги, а мы верим, что сила, это люди. Мы придем к власти и будем отвечать за все происходящее в наших городах.

Мы будем брать за себя ответственность, мы знаем, что мы сможем”, — сказала она в своей речи на съезде и добавила, что ее команда не будет обещать киевлянам “чуда”, зато обещает ежедневный и упорный труд.

Напомним, ранее в СН анонсировали, что будут поддерживать и выдвигать кандидатуры женщин на местных выборах. Таким образом, президентская партия, кажется, стремится следовать международному тренду поддержки женщин во власти.

“В Украине многие женщины сегодня представлены в местных органах власти. Зато начиная с категории А — “мы женщин практически не видим”, — констатирует Ирина Синявская, бывшая руководительница Житомирской ОГА.

По ее словам, такой дисбаланс в политикуме Украины присутствует много лет, несмотря на то, что есть закон об обеспечении равных прав и возможностей, где выписано очень много нюансов.

“Дисбаланс есть, потому что украинское общество остается патриархальным. Это глубокая традиция, которая въелась в подсознание наших граждан”, — объясняет Синявская и добавляет, что такие стереотипы надо разрушать, ведь “там, где действительно нужно хозяйство — это делает женщина”.

Важность поддержки женщин подчеркивает и эксперт по вопросам гендерного равенства Элла Ламах. По ее словам, женщины-управленцы могут вывести Украину из экономического кризиса быстрее, чем мужчины.

Так, Ламах убеждена, что время для женщин на руководящих должностях в украинском политикуме пришло.

“Во время экономических кризисов женщины быстрее находят компромиссные решения и выводят страны из кризиса, чем мужчины. Приведу вам пример: пути выхода из карантина, как только началась пандемия, первыми начали искать именно женщины. Ангела Меркель, Елизавета II, жены принцев и другие влиятельные личности начали проводить онлайн-встречи, делать первые шаги для преодоления пандемии. И это — уникально, и является ярким примером эффективности женщин на руководящих должностях”, — отметила эксперт.

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