Латвія надасть 10 млн євро на закупівлю американського озброєння для України
Київ • УНН
Латвія надасть 10 мільйонів євро на закупівлю американського озброєння для України в рамках ініціативи НАТО PURL. Це рішення уряд ухвалив 17 лютого, що становить 0.25% ВВП країни.
Латвія виділить 10 млн євро на закупівлю американської зброї для України у межах ініціативи НАТО PURL. Про це повідомила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня у соцмережі Х, пише УНН.
Деталі
Евіка Сіліня повідомила, що на засіданні уряду 17 лютого ухвалили рішення про виділення на підтримку Україні 10 мільйонів євро, які будуть внесені до PURL для придбання зброї американського виробництва.
Прем’єрка зауважила, що Латвія вносить на підтримку України 0.25% свого ВВП.
Нагадаємо
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що через механізм PURL Україна отримала мільйони євро. З літа НАТО надало 75% всіх ракет для фронту та 90% для ППО.
