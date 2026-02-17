Латвия предоставит 10 млн евро на закупку американского вооружения для Украины
Киев • УНН
Латвия предоставит 10 миллионов евро на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы НАТО PURL. Это решение правительство приняло 17 февраля, что составляет 0.25% ВВП страны.
Латвия выделит 10 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО PURL. Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в соцсети Х, пишет УНН.
Подробности
Эвика Силиня сообщила, что на заседании правительства 17 февраля было принято решение о выделении на поддержку Украины 10 миллионов евро, которые будут внесены в PURL для приобретения оружия американского производства.
Премьер-министр отметила, что Латвия вносит на поддержку Украины 0.25% своего ВВП.
Напомним
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что через механизм PURL Украина получила миллионы евро. С лета НАТО предоставило 75% всех ракет для фронта и 90% для ПВО.
