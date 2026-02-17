$43.170.07
1328 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небе
2130 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
10320 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
18094 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залог
17 февраля, 04:30 • 29940 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 41261 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 49952 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 37684 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаев
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 62032 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 33938 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Латвия предоставит 10 млн евро на закупку американского вооружения для Украины

Киев • УНН

 28 просмотра

Латвия предоставит 10 миллионов евро на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы НАТО PURL. Это решение правительство приняло 17 февраля, что составляет 0.25% ВВП страны.

Латвия предоставит 10 млн евро на закупку американского вооружения для Украины

Латвия выделит 10 млн евро на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы НАТО PURL. Об этом сообщила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в соцсети Х, пишет УНН.

Подробности

Эвика Силиня сообщила, что на заседании правительства 17 февраля было принято решение о выделении на поддержку Украины 10 миллионов евро, которые будут внесены в PURL для приобретения оружия американского производства.

Премьер-министр отметила, что Латвия вносит на поддержку Украины 0.25% своего ВВП.

Напомним

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что через механизм PURL Украина получила миллионы евро. С лета НАТО предоставило 75% всех ракет для фронта и 90% для ПВО.

Швеция решила выделить Украине 100 млн долларов энергетической поддержки - Зеленский05.02.26, 19:20 • 4213 просмотров

Ольга Розгон

