Лапа переконує, що спалахів АЧС в Україні меншає
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Динаміка розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС) в 2018 р., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, дещо скоротилася. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає УНН.
Відзначається, що в 2017 році за січень-лютий було зафіксовано 48 випадків АЧС, а в поточному році за два місяці - 38, тобто на 20,8% менше. Крім того, в цьому році структура спалахів АЧС змістилася в бік дикої фауни.
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"Якщо ми говоримо про січень-лютий поточного року, то із загальної кількості зареєстрованих випадків АЧС більшість (22 випадки) виявлені саме в дикій фауні, і лише 13 - серед домашніх свиней і 3 інфіковані об'єкти. Це в корені відрізняється від торішньої ситуації: в перші два місяці 2017 р. з 48 випадків АЧС 46 - серед домашніх свиней і тільки 2 - серед диких", - заявив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа.
Така тенденція, за його словами, пов'язана з проведеним Держпродспоживслужбою комплексом протиепізоотичних заходів, спрямованих на раннє виявлення захворювання в першу чергу в дикій фауні.
Лапа також зазначив, що виявлення спалахів АЧС серед диких кабанів слід розцінювати як позитивне явище, оскільки кожне виявлення вірусу в дикій фауні зменшує ризик занесення вірусу в господарства населення.
Нагадаємо, за словами голови Асоціації тваринників України Ірини Паламар, через неефективні заходи АЧС тероризує Україну більше двох років. Але незважаючи на це, Мінагрополітики майже рік ігнорує Програму боротьби з АЧС, запропоновану АТУ і фахівцями.
За підрахунками експертів, АЧС завадила Україні заробити додаткові 12 млн дол. на експорті свинини. А збитки від хвороби перевищують вже 1 млрд грн.
Нездатність влади ефективно реагувати на поширення хвороби привела до значного подорожчання свинини і сала, констатують фахівці.
Додамо, що, за словами нардепа С.Тригубенко, подолати АЧС уповноваженим органам заважає відсутність професійних кадрів і неефективне використання бюджетних коштів.