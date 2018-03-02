Лапа переконує, що спалахів АЧС в Україні меншає

КИЇВ. 2 березня. УНН. Динаміка розповсюдження африканської чуми свиней (АЧС) в 2018 р., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, дещо скоротилася. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, передає УНН.