Лапа убеждает, что вспышек АЧС в Украине становиться меньше

КИЕВ. 2 марта. УНН. Динамика распространения африканской чумы свиней (АЧС) в 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несколько сократилась. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.