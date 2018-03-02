Лапа убеждает, что вспышек АЧС в Украине становиться меньше
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Динамика распространения африканской чумы свиней (АЧС) в 2018 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несколько сократилась. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
Отмечается, что в 2017 году за январь—февраль было зафиксировано 48 случаев АЧС, а в текущем году за два месяца — 38, то есть на 20,8% меньше. Кроме того, в этом году структура вспышек АЧС сместилась в сторону дикой фауны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МинАПК “похоронили” пятилетнюю программу борьбы с АЧС
“Если мы говорим о январе—феврале текущего года, то из общего количества зарегистрированных случаев АЧС большинство (22 случая) обнаружены именно в дикой фауне, и лишь 13 — среди домашних свиней и 3 инфицированные объекты. Это в корне отличается от прошлогодней ситуации: в первые два месяца 2017 г. из 48 случаев АЧС 46 — среди домашних свиней и только 2 — среди диких”, — заявил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа.
Такая тенденция, по его словам, связана с проведенным Госпродпотребслужбой комплексом противоэпизоотических мероприятий, направленных на раннее выявление заболевания в первую очередь в дикой фауне.
Лапа также отметил, что обнаружение вспышек АЧС среди диких кабанов следует расценивать как положительное явление, поскольку каждое выявление вируса в дикой фауне уменьшает риск занесения вируса в хозяйства населения.
Напомним, по словам председателя Ассоциации животноводов Украины Ирины Пономарь, из-за неэффективных мер АЧС терроризирует Украину более двух лет. Но несмотря на это, Минагрополитики почти год игнорирует Программу борьбы с АЧС, предложенную АЖУ и специалистами.
По подсчетам экспертов, АЧС помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины. А убытки от болезни превышают уже 1 млрд грн.
Неспособность власти эффективно реагировать на распространение болезни привела к значительному подорожанию свинины и сала, констатируют специалисты.
Добавим, что, по словам нардепа С.Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств.