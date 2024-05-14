Китайській компанії наказали продати власність поблизу бази США з міжконтинентальними ракетами
Київ • УНН
Китайській криптовалютній компанії наказано продати нерухомість поблизу ракетно-ядерної бази США з міркувань національної безпеки.
Криптовалютна компанія, що належить громадянам КНР, повинна буде продати нерухомість, яку придбала поблизу американської бази, де розташовані міжконтинентальні ракети, пише УНН із посиланням на "Голос Америки".
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У понеділок міністерство фінансів США випустило спеціальну заяву про заборону компанії MineOne Cloud Computing Investment I L. P. мати нерухомість і експлуатувати підприємства з видобутку криптовалюти в безпосередній близькості до бази ВПС США імені Френсіса Е. Воррена (Francis E. Warren Air Force Base), у штаті Вайомінг, де розташована частина американського арсеналу міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III.
Білий дім вважає це питанням національної безпеки. Через побоювання щодо можливого шпигунства проти США, американський мінфін дав компанії MineOne Partners Limited (контрольний пакет акцій якої належить громадянам КНР) та її партнерам 120 днів на продаж власності, яку вони придбали біля бази ВПС США.
Цей крок було зроблено на тлі того, як США висловлюють дедалі більшу стурбованість ризиком для національної безпеки через купівлю китайськими компаніями американської власності поблизу важливих військових об'єктів у різних штатах.
За інформацією мінфіну США, "компанія MineOne придбала нерухомість у червні 2022 року і зайнялася її адаптацією, для проведення спеціалізованих операцій із видобутку криптовалюти за одну милю від військово-повітряної бази імені Ф. Е. Воррена в Шайєнні, штат Вайомінг, стратегічної ракетної бази і місця базування міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III".
"Близькість нерухомості, що належить іноземцям, до стратегічної ракетної бази - ключового елементу американської ядерної тріади, а також наявність спеціалізованого обладнання іноземного виробництва, що потенційно здатне полегшити спостереження і шпигунську діяльність, - становить загрозу національній безпеці США", - ідеться в заяві мінфіну США.
Доповнення
2022 року агентство Reuters розповідало, що адміністрація Байдена проводить розслідування щодо китайського виробника телекомунікаційного обладнання Huawei у зв'язку з побоюваннями, що американські вежі стільникового зв'язку, оснащені його обладнанням, можуть перехоплювати з військових баз і ракетних шахт конфіденційну інформацію, яку потім компанія Huawei може передавати до Китаю.
Угоду MineOne Partners перевірив Комітет з іноземних інвестицій у США (CFIUS), впливова комісія Міністерства фінансів США, яка ретельно перевіряє інвестиції, отримані з-за меж США на предмет загрози національній безпеці країни.
Закон 2018 року розширив повноваження CFIUS щодо перевірки придбань у США, включно з угодами з нерухомістю, зробленими іноземними компаніями на неконтрольовані кошти, які можуть створювати проблеми для національної безпеки.