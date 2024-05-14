Китайской компании приказали продать собственность вблизи базы США с межконтинентальными ракетами

Криптовалютная компания, принадлежащая гражданам КНР, должна будет продать недвижимость, которую приобрела вблизи американской базы, где находятся межконтинентальные ракеты, пишет УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Детали

В понедельник министерство финансов США выпустило специальное заявление о запрете компании MineOne Cloud Computing Investment I L.P. иметь недвижимость и эксплуатировать предприятия по добыче криптовалюты в непосредственной близости от базы ВВС США имени Фрэнсиса Э. Уоррена (Francis E. Warren Air Force Base), в штате Вайоминг, где находится часть американского арсенала межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

Белый дом считает это вопросом национальной безопасности. Из-за опасений о возможном шпионаже против США, американский минфин дал компании MineOne Partners Limited (контрольный пакет акций которой принадлежит гражданам КНР) и ее партнерам 120 дней на продажу собственности, которую они приобрели возле базы ВВС США.

Этот шаг был сделан на фоне того, как США выражают все большую обеспокоенность риском для национальной безопасности из-за покупок китайскими компаниями американской собственности вблизи важных военных объектов в разных штатах.

По информации минфина США, "компания MineOne приобрела недвижимость в июне 2022 года и занялась ее адаптацией, для проведения специализированных операций по добыче криптовалют в одной миле от военно-воздушной базы имени Ф.Э. Уоррена в Шайенне, штат Вайоминг, стратегической ракетной базы и места базирования межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III".

"Близость недвижимости, принадлежащей иностранцам, к стратегической ракетной базе – ключевому элементу американской ядерной триады, а также наличие специализированного оборудования иностранного производства, потенциально способного облегчить наблюдение и шпионскую деятельность – представляет угрозу национальной безопасности США", – говорится в заявлении минфина США.

Дополнение

В 2022 году агентство Reuters рассказывало, что администрация Байдена проводит расследование в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в связи с опасениями, что американские башни сотовой связи, оснащенные его оборудованием, могут перехватывать с военных баз и ракетных шахт конфиденциальную информацию, которую затем компания Huawei может передавать в Китай.

Сделка MineOne Partners была проверена Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS), влиятельной комиссией Министерства финансов США, которая тщательно проверяет инвестиции, полученные из-за пределов США на предмет угрозы национальной безопасности страны.

Закон 2018 года расширил полномочия CFIUS по проверке приобретений в США, включая сделки с недвижимостью, сделанные иностранными компаниями на неконтролируемые средства, которые могут создавать проблемы для национальной безопасности.