Китайські військові навчання змусили пілотів США терміново змінювати маршрути

ukenru
15 березня, 19:03 • 119932 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180218 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145287 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137170 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116468 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107455 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102839 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140157 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133864 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128014 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 27398 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 28727 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 38667 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 26011 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 28882 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 140161 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139171 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273324 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302206 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238102 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 4944 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 53827 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 110956 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133865 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116319 перегляди
Актуальне
Китайські військові навчання змусили пілотів США терміново змінювати маршрути

Китайські військові навчання змусили пілотів США терміново змінювати маршрути

Київ • УНН

 • 31175 перегляди

Пілоти американських авіакомпаній отримали несподіване попередження про військові навчання Китаю біля Австралії під час польоту. Інцидент стався в Тасмановому морі, змусивши екіпажі оперативно коригувати маршрути через завантажені повітряні коридори.

Пілоти американських авіакомпаній були заскочені китайським попередженням про військові навчання поблизу Австралії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Пілоти комерційних авіакомпаній зазнали несподіванки, отримавши повідомлення про військово-морські навчання Китаю з бойовою стрільбою неподалік Австралії вже під час польоту. Це змусило деякі екіпажі оперативно змінювати маршрути через завантажені повітряні коридори, свідчать дані супутникових текстових повідомлень, які були передані пілотам.

Інцидент підкреслює, що цивільна авіація все частіше стикається з необхідністю швидкої адаптації до геополітичних ризиків та військових загроз. Останні події, такі як минулорічні удари між Ізраїлем та Іраном, свідчать про зростання небезпеки для комерційних авіаперевезень у регіонах підвищеної напруги.

Особливу стурбованість викликає той факт, що це були перші військові навчання Китаю у Тасмановому морі між Австралією та Новою Зеландією. Це свідчить про активізацію військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, що вже викликало реакцію міжнародної спільноти.

За даними австралійських офіційних осіб, першим про навчання дізнався пілот рейсу авіакомпанії Virgin Australia. Він перехопив повідомлення китайського військово-морського флоту на аварійному радіоканалі 121,5 МГц, який зазвичай використовується для екстреного зв’язку між літаками. Інцидент стався у п’ятницю о 9:58 за сіднейським часом (22:58 UTC у четвер). Після цього інформація була передана австралійським військовим через авіадиспетчерів.

Через невизначеність ситуації служба управління повітряним рухом почала розсилати попередження літакам, що перебували в регіоні. Серед них були рейси Singapore Airlines з Крайстчерча до Сінгапуру та Air New Zealand з Окленда до Мельбурна. Повідомлення надійшли приблизно о 11:30 ранку, що дало можливість екіпажам вчасно відреагувати та коригувати свої маршрути.

Китай заперечив звинувачення Австралії щодо військово-морських навчань у Тихому океані23.02.25, 10:11 • 30108 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
reutersReuters
nova-zelandiiaНова Зеландія
avstraliiaАвстралія
kytaiКитай

Звернутися з питань розміщення реклами