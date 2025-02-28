Китайські військові навчання змусили пілотів США терміново змінювати маршрути

Пілоти американських авіакомпаній були заскочені китайським попередженням про військові навчання поблизу Австралії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Пілоти комерційних авіакомпаній зазнали несподіванки, отримавши повідомлення про військово-морські навчання Китаю з бойовою стрільбою неподалік Австралії вже під час польоту. Це змусило деякі екіпажі оперативно змінювати маршрути через завантажені повітряні коридори, свідчать дані супутникових текстових повідомлень, які були передані пілотам.

Інцидент підкреслює, що цивільна авіація все частіше стикається з необхідністю швидкої адаптації до геополітичних ризиків та військових загроз. Останні події, такі як минулорічні удари між Ізраїлем та Іраном, свідчать про зростання небезпеки для комерційних авіаперевезень у регіонах підвищеної напруги.

Особливу стурбованість викликає той факт, що це були перші військові навчання Китаю у Тасмановому морі між Австралією та Новою Зеландією. Це свідчить про активізацію військової присутності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, що вже викликало реакцію міжнародної спільноти.

За даними австралійських офіційних осіб, першим про навчання дізнався пілот рейсу авіакомпанії Virgin Australia. Він перехопив повідомлення китайського військово-морського флоту на аварійному радіоканалі 121,5 МГц, який зазвичай використовується для екстреного зв’язку між літаками. Інцидент стався у п’ятницю о 9:58 за сіднейським часом (22:58 UTC у четвер). Після цього інформація була передана австралійським військовим через авіадиспетчерів.

Через невизначеність ситуації служба управління повітряним рухом почала розсилати попередження літакам, що перебували в регіоні. Серед них були рейси Singapore Airlines з Крайстчерча до Сінгапуру та Air New Zealand з Окленда до Мельбурна. Повідомлення надійшли приблизно о 11:30 ранку, що дало можливість екіпажам вчасно відреагувати та коригувати свої маршрути.

Китай заперечив звинувачення Австралії щодо військово-морських навчань у Тихому океані