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Китайские военные учения заставили пилотов США срочно менять маршруты

Китайские военные учения заставили пилотов США срочно менять маршруты

Киев  •  УНН

 • 4445 просмотра

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Пилоты американских авиакомпаний получили неожиданное предупреждение о военных учениях Китая возле Австралии во время полета. Инцидент произошел в Тасмановом море, заставив экипажи оперативно корректировать маршруты из-за загруженных воздушных коридоров.

Пилоты американских авиакомпаний были застигнуты китайским предупреждением о военных учениях вблизи Австралии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Пилоты коммерческих авиакомпаний испытали неожиданность, получив сообщение о военно-морских учениях Китая с боевой стрельбой неподалеку от Австралии уже во время полета. Это заставило некоторые экипажи оперативно менять маршруты через загруженные воздушные коридоры, свидетельствуют данные спутниковых текстовых сообщений, которые были переданы пилотам.

Инцидент подчеркивает, что гражданская авиация все чаще сталкивается с необходимостью быстрой адаптации к геополитическим рискам и военным угрозам. Последние события, такие как прошлогодние удары между Израилем и Ираном, свидетельствуют о росте опасности для коммерческих авиаперевозок в регионах повышенного напряжения.

Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что это были первые военные учения Китая в Тасмановом море между Австралией и Новой Зеландией. Это свидетельствует об активизации военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, что уже вызвало реакцию международного сообщества.

По данным австралийских официальных лиц, первым об учениях узнал пилот рейса авиакомпании Virgin Australia. Он перехватил сообщение китайского военно-морского флота на аварийном радиоканале 121,5 МГц, который обычно используется для экстренной связи между самолетами. Инцидент произошел в пятницу в 9:58 по сиднейскому времени (22:58 UTC в четверг). После этого информация была передана австралийским военным через авиадиспетчеров.

Из-за неопределенности ситуации служба управления воздушным движением начала рассылать предупреждения самолетам, находившимся в регионе. Среди них были рейсы Singapore Airlines из Крайстчерча в Сингапур и Air New Zealand из Окленда в Мельбурн. Сообщения поступили примерно в 11:30 утра, что дало возможность экипажам вовремя отреагировать и корректировать свои маршруты.

Китай отрицает обвинения Австралии относительно военно-морских учений в Тихом океане23.02.25, 10:11 • 29482 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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